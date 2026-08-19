Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor

BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor

Çinli otomotiv devi BYD, lüks sedan segmentindeki yeni amiral gemisi Da Han’ı, küresel pazardaki adıyla Great Han’ı ön satışa sunuyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 1

Chengdu Otomobil Fuarı kapsamında sergilenen model, 1.000 kilometreyi aşan elektrikli menzili, ultra hızlı şarj performansı ve üst seviye teknolojileriyle lüks otomobil pazarındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 2

YAKLAŞIK 44 BİN DOKUZ YÜZ DOLARLIK FİYATLA GELİYOR

Yaklaşık 44.500 dolarlık başlangıç fiyatıyla pazarın beğenisine sunulması beklenen dev sedan, sunduğu zengin donanım paketiyle fiyat performans algısını baştan tanımlıyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 3

Tam 5.256 mm uzunluğundaki devasa gövde yapısı, şehir içinde daha kıvrak bir sürüş sunabilmesi adına yengeç yürüyüşü özellikli arka aks yönlendirme sistemiyle destekleniyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 4

DOKUZ DAKİKADA ŞARJ OLABİLİYOR

Hem tamamen elektrikli hem de hibrit seçenekleriyle yollara çıkacak olan Da Han’ın elektrikli versiyonu, 370 kW gücündeki motoru ve 102,3 kWsa kapasiteli dev bataryasıyla 1.008 kilometre menzil vaat ediyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 5

570 kW güce sahip dört tekerlekten çekişli seçeneğinde ise menzil 880 kilometreye ulaşıyor. Modelde yer alan gelişmiş şarj mimarisi, uygun istasyonlarda bataryayı sadece 9 dakikada yüzde 10'dan yüzde 97 doluluk seviyesine çıkarabiliyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 6

HİBRİT CEPHESİNDE İDDİALI MENZİL

Aracın hibrit versiyonunda ise 1.5 litrelik turbo benzinli jeneratör motora 54,5 kWsa kapasiteli LFP batarya eşlik ediyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 7

Giriş seçeneğindeki elektrik motoru sadece batarya gücüyle 470 km yol katetme imkanı sağlarken, yüksek performans arayan kullanıcılar için 536 beygirlik çift motorlu dört çeker seçeneği de listede yer alıyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 8

OTONOM SÜRÜŞ TEKNOLOJİSİYLE DONATILDI

Tavan bölümüne yerleştirilen LiDAR sensörü ve çamurluklarda konumlandırılan kameralarla desteklenen DiPilot 5.0 sürüş asistan sistemi, modele üst seviye otonom yetenekler kazandırıyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 9

BYD, bu amiral gemisiyle hem iç pazardaki güçlü ivmesini sürdürmeyi hem de küresel ölçekteki lüks segment iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor - Resim: 10
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