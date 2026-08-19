BYD'den Alman devlerine gözdağı: 1.008 km menzilli yeni amiral gemisi Da Han ön satışa çıkıyor

DOKUZ DAKİKADA ŞARJ OLABİLİYOR

Hem tamamen elektrikli hem de hibrit seçenekleriyle yollara çıkacak olan Da Han’ın elektrikli versiyonu, 370 kW gücündeki motoru ve 102,3 kWsa kapasiteli dev bataryasıyla 1.008 kilometre menzil vaat ediyor.