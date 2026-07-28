Otomotiv sektöründeki rekabet, yapay zeka ve robotik teknolojilerine taşındı. Tesla'nın Optimus ve Xpeng'in Iron projelerinin ardından Çinli otomotiv devi BYD de insansı robotu Xiao Di'yi sergileyecek. Şirketin Zhengzhou'daki Di Space deneyim merkezinden sızan görseller, tanıtımın yalnızca bir konsept tasarımı olmadığını, çalışan bir prototipin sergileneceğini gösteriyor.

GÜÇLÜ ALGILAMA VE YÜKSEK HASSASİYET

Sosyal medyaya sızan teknik verilere göre 160 santimetre boyunda ve 59 kilogram ağırlığında tasarlanan Xiao Di, 31 serbestlik derecesine sahip hareket sistemi barındırıyor. Ellerinin 1 kilogramlık nesneleri 1 milimetre hassasiyetle kavrayabildiği belirtilen robot, 360 derece görüş sistemi ve 3D çevre modelleme altyapısıyla insan yüzlerini, el ve dudak hareketlerini tanımlayabiliyor.

BAYİLERDE SATIŞ DANIŞMANI OLACAK

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, gelecekte her bayide iki veya üç robotun görev yapmasını planladıklarını açıkladı. Müşterileri karşılayacak, araç özellikleri anlatacak ve ürün tanıtımı yapacak olan satış robotlarının bir ila iki yıl içinde pratik kullanıma sunulması hedefleniyor. Şirket ayrıca ev tipi hizmet robotları pazarını da gelecekteki büyüme hedefleri arasında görüyor.