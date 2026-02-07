Son zamanlarda Çin devi BYD'nin Türkiye'den çekildi iddiası gündeme düştü. Türkiye otomotiv sektörünün son zamanlarında en büyük yatırım hamlelerinden biri olan BYD Manisa fabrikası projesiyle ilgili belirsizlikler dikkat çekmişti.

Gazeteci Erdal Sağlam, otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerinde Çinli otomotiv devi BYD hakkında dikkat çekici kulis bilgilerini paylaştı.

Sağlam’ın aktardığı iddialara göre, Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de planlanan yatırımlarından vazgeçme ihtimali ekonomi kulislerinde konuşulmaya başlandı. Bu iddiaları güçlendiren gelişme ise BYD’ye bağlı Çinli bir heyetin Suriye’ye giderek sahada incelemelerde bulunması oldu.

Söz konusu heyetin, Suriyeli yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği; Şam’ın yanı sıra Adra bölgesinde yatırım yapılması seçeneğini masaya yatırdığı ifade ediliyor. Ayrıca BYD’nin Humus’ta yeni fabrika alanları satın aldığı, hem Şam hem de Humus’ta farklı ölçeklerde yatırımlar yaptığı öne sürülüyor.

Kulis bilgilerine göre BYD’nin yatırım arayışları yalnızca Suriye ile sınırlı değil. Çinli otomotiv devinin, diğer bazı Arap ülkelerinde de üretim ve yatırım imkanlarını araştırdığı, bölgesel bir üretim ağı oluşturma hedefiyle temaslarda bulunduğu konuşuluyor.

Bu gelişmeler, BYD’nin Türkiye’ye yönelik yatırım planlarının geleceğine dair soru işaretlerini artırırken, otomotiv sektöründe dengelerin değişebileceğine işaret ediyor.