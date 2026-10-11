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Kaynak: Haber Merkezi

Çinli otomobil üreticisi BYD, kendi geliştirdiği ilk insansı robotun tasarımını ortaya koydu. Xiao Di adıyla anılan robotun 1,61 metre boyunda ve 58,5 kilogram ağırlığında olması beklenirken, şirketin robotu hangi tarihte kullanıma sunacağı henüz açıklanmadı.

Elektrikli otomobil ve batarya üretimiyle tanınan Çinli BYD, robotik alanındaki çalışmalarını genişletiyor. Şirketin geliştirdiği ilk insansı robota ilişkin tasarım, Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi tarafından 9 Ekim 2026'da yayımlanan “Bedensel Yapay Zeka Robotu” başlıklı tasarım patentiyle gündeme geldi.

Patent çizimlerinde siyah-beyaz renkleriyle dikkat çeken robotun yuvarlak baş bölümü ve eklemli kol ve bacakları bulunuyor. Ekransız olarak tasarlanan robotun yürüyebilmesi, dengesini koruyabilmesi ve çevresiyle etkileşim kurabilmesi hedefleniyor.

XİAO Dİ ADIYLA PİYASAYA ÇIKABİLİR

Patentteki tasarımın, BYD yöneticilerinin daha önce görüntülerini paylaştığı ve Xiao Di adıyla anılan insansı robota benzediği belirtiliyor. Ancak şirket, patentteki tasarımın doğrudan seri üretime geçecek model olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Daha önce paylaşılan bilgilere göre robotun 1,61 metre boyunda, 58,5 kilogram ağırlığında ve 31 hareket serbestliği derecesine sahip olması bekleniyor. El becerilerine yönelik sisteminin ise tekrarlanan konumlandırma işlemlerinde yaklaşık 1 milimetre hassasiyet sunacağı ifade ediliyor.

Bu özelliklerle robotun nesneleri kavrama, el hareketleriyle iletişim kurma ve işaret ederek açıklama yapma gibi görevleri yerine getirmesi amaçlanıyor.

BYD'nin insansı robot teknolojilerine yönelik çalışmaları 2022 yılında kurulan özel araştırma ekibiyle başladı. Şirket, otomotiv ve batarya üretimindeki deneyimini robotik teknolojilere aktararak robotların algılama, karar verme ve uygulama becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket, kendi araştırmalarının yanı sıra robotik sektöründeki girişimlere de yatırım yapıyor. BYD'nin üretim ortamlarında robot teknolojilerinin test edilmesine yönelik iş birlikleri de bulunuyor. Şirketin Changsha fabrikasında, Ubtech tarafından geliştirilen Walker S1 insansı robotu malzeme taşıma ve nesne tanımlama gibi görevlerde kullanıldı.

BYD'nin robotik alanındaki hedefleri fabrikalarla sınırlı kalmayabilir. Şirket yöneticileri, gelecekte insansı robotların bayi ağlarında da kullanılabileceğine ilişkin planlarını daha önce gündeme getirmişti. Bu kapsamda robotların müşterileri karşılaması, araçlar hakkında bilgi vermesi ve otomobillerin bilgi-eğlence sistemlerini tanıtması öngörülüyor.

Öte yandan BYD, yeni tasarıma ilişkin seri üretim takvimini, ticari kullanım tarihini veya nihai teknik özellikleri henüz açıklamadı. Xiao Di adıyla anılan robotun hangi alanlarda ve ne zaman kullanılacağı önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.