Son yıllarda hızlı bir yükseliş sergileyen BYD, özellikle 2020’den bu yana elektrikli araç pazarındaki etkisini ciddi biçimde artırdı. Ancak şirket, ilk kez bir çeyrek dönemde kâr marjında gerileme yaşadı. Üstelik bu düşüş, 700 bini aşan araç satışı gibi güçlü bir performansa rağmen gerçekleşti.

Şirketin resmi verilerine göre net kâr, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %55,4 oranında azalarak yaklaşık 600 milyon dolar seviyesine indi. Gelir tarafında da %12’lik bir düşüş dikkat çekiyor ve toplam gelir 22 milyar dolara gerilemiş durumda. Buna karşın BYD, aynı dönemde 700.463 adet elektrikli ve hibrit araç satarak önemli bir satış hacmine ulaştı.

BYD yönetimi, kârlılıktaki gerilemenin nedenlerini yatırımcılarla paylaştı. En önemli etkenlerden biri, Çin hükümetinin elektrikli araç üreticilerine sağladığı teşvikleri azaltması.

Önceki yıllarda vergi muafiyetinden yararlanan araçlar artık en fazla 15.000 yuanlık indirimle satın alınabiliyor. Bu değişim, iç pazarda talebin yavaşlamasına yol açmış durumda. Nitekim Çin’de elektrikli araç satışları uzun bir aradan sonra düşüş eğilimine girdi.

Öte yandan küresel gelişmeler de şirketi etkiliyor. Devam eden savaşların üretim süreçleri üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, özellikle Avrupa pazarındaki satışların da bu durumdan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. BYD ise 2026 yılı içerisinde Avrupa’daki ürün çeşitliliğini artırarak bu pazarda daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefliyor. Şirket, yıl genelinde 1,5 milyonun üzerinde ihracat yaparak mevcut kayıpları telafi etmeyi planlıyor.