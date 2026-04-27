BYD Great Tang'e ilk günde büyük ilgi
BYD’nin yeni amiral gemisi SUV’u Great Tang, devasa boyutları ve yüksek teknolojisiyle pazara fırtına gibi girdi. Ön siparişe açıldığı ilk gün 30 binden fazla talep toplayan model, hem elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit seçenekleriyle tam boy SUV segmentinde ezber bozmaya hazırlanıyor.
Donanm haber'in haberine göre, Great Tang, BYD’nin Dynasty serisinin en büyük SUV modeli olarak konumlanıyor.
Üç sıra koltuklu yapısı sayesinde 7 kişiye ferah bir yaşam alanı sağlayan bu tam boy SUV, 5,3 metreyi bulan uzunluğu ve 3.130 mm'lik aks mesafesiyle segmentinin hakkını veriyor.
"Markanın güncel tasarım dilini yansıtan model; geniş ön aydınlatma imzası ve dikey formlu far grubuyla oldukça karakteristik bir görünüme sahip. İç mekanda ise teknolojik donanımlar ön planda; yüzer tip merkezi ekran, ön yolcu ekranı ve tavana entegre edilmiş arka ekran gibi unsurlar kabinin en dikkat çekici detaylarını oluşturuyor.
Great Tang’in tamamen elektrikli versiyonu, BYD’nin ikinci nesil Blade bataryası ve 1000V yüksek voltaj mimarisi ile geliyor.
Modelin arkadan itişli versiyonu için açıklanan maksimum menzil 950 km (CLTC) seviyesinde. Çift motorlu dört çeker versiyon ise 585 kW'lık güç ünitesiyle 3,9 saniyelik 0-100 km/s performansıyla öne çıkıyor.
BYD, Great Tang modelini sadece elektrikli bir seçenekle sınırlandırmıyor; kullanıcılarına şarj edilebilir hibrit versiyonlar da sunarak çeşitliliği artırıyor.
DM-i versiyonu 1.5T motor ve 300 kW'lık elektrik motorunu bir araya getirirken; DM-p versiyonu ise çift motorlu yapısıyla toplam 400 kW güç sunuyor. DM-p versiyonu, 0-100 km/s hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlayarak performans tarafında da iddialı bir alternatif sunuyor.
Great Tang, donanım tarafında da oldukça öne çıkıyor. Modelde DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme sistemi, Lidar destekli sürüş asistanları ve 27 hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.
Tüm bu sistemler sayesinde, 5 metrenin üzerindeki uzunluğuna rağmen araç 5.2 metre dönüş çapı sunabiliyor.