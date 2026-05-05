Çinli otomotiv devi BYD, Nisan ayında satışlarını bir önceki aya göre artırsa da, yıllık bazda tam 8 aydır süren bir düşüş serisinin içinde. Ancak bu madalyonun sadece bir yüzü... Diğer yüzünde ise sınırları aşan devasa bir büyüme ve rekorlar var.
BYD atak yaptı
Elektrikli otomobil dünyasında kartlar yeniden karılıyor. Çinli otomotiv devi BYD’den gelen son veriler, sektördeki küresel rekabetin ne kadar yakıcı hale geldiğini bir kez daha kanıtladı.
Çin iç pazarındaki talep daralması ve fiyat savaşları kârlılığı eritirken, BYD gözünü tamamen yurt dışına dikmiş durumda. İşte rakamlarla dev şirketin Nisan bilançosu.
BYD’NİN NİSAN KARNESİ: İÇERİDE BASKI, DIŞARIDA REKOR!
Küresel elektrikli araç pazarının en büyük oyuncularından BYD, Nisan ayı satış verilerini paylaştı.
Veriler, şirketin stratejik bir dönüşümün eşiğinde olduğunu ve rotasını hızla ihracata kırdığını gösteriyor.
YILLIK DÜŞÜŞ SERİSİ 8 AYI BULDU
BYD, Nisan ayında 314 bin 100 binek araç satışı gerçekleştirdi.
Mart ayına kıyasla yüzde 6,2’lik bir kıpırdanma yaşansa da, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 15,7’lik düşüş dikkat çekiyor. Şirket, Eylül 2025’ten bu yana yıllık bazda büyüme kaydedemeyerek üst üste 8 ayda da gerileme yaşadı.
KURTARICI ROLÜNDE İHRACAT VAR
Çin iç pazarındaki doygunluk ve sert fiyat savaşları şirketi zorlarken, yurt dışı satışları BYD’nin yeni "can simidi" oldu. Nisan ayında yurt dışında satılan 134 bin 542 araç, yıllık bazda yüzde 71’lik devasa bir büyümeyi temsil ediyor.
Artık şirketin toplam satışlarının yüzde 43’ü ihracat kanalıyla gerçekleşiyor. Şirketin 2026 hedefi ise yurt dışı satışlarını 1,5 milyon adede çıkarmak.
ALT MARKALARDA KESKİN FARKLAR
BYD bünyesindeki markaların performansları arasında uçurumlar oluştu:
Dynasty & Ocean serisi: Yüzde 21,2 düşüşle 273 bin adede geriledi.
Fang Cheng Bao: Yüzde 190,2 gibi rekor bir artışla 29 bin adedi aştı.
Denza: Yüzde 26,9 oranında kan kaybetti.
FİYAT SAVAŞLARI KÂRI ERİTTİ
Satış rakamlarındaki bu karmaşık tablo finansal sonuçlara da "sert" yansıdı. Çin pazarındaki agresif fiyat indirimleri ve artan üretim maliyetleri nedeniyle şirketin net kârı yüzde 55,4 oranında azalarak 4,09 milyar yuan seviyesine geriledi.
Uzmanlar, BYD’nin 2026 yılı sonuna kadar iç pazardaki baskıyı ihracat rekorlarıyla dengelemeye çalışacağını öngörüyor.
Kaynak: Donanım haber