Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte hastanelerin acil servisleri, buzda kayıp düşme sonucu oluşan travma vakalarıyla dolup taştı.

Sıradan bir yürüyüşün ciddi cerrahi müdahalelere dönüşebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, zemindeki gizli tehlike olan "siyah buz" tabakasına karşı vatandaşları uyardı.

Bilimsel veriler, düşme anındaki refleks hatalarının kalıcı hasarlara yol açtığını ortaya koydu.

Kış aylarında artan buzlanma vakaları, acil servislerde "sessiz epidemi" olarak adlandırılan kalça ve bilek kırıklarını zirveye taşıdı.

Ortopedi uzmanları, karda güvenli yürüyüş için doğadan ilham alan "penguen tekniği" ve doğru ayakkabı seçiminin hayati önem taşıdığını vurguladı.

FİZİK KANUNLARINI LEHİNİZE ÇEVİRİN

Harvard Tıp Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren biyomekanik uzmanı Dr. Elizabeth Pieroth, buzlu zeminlerde dengede kalmanın temel yolunun vücut ağırlık merkezini değiştirmek olduğunu belirtti.

Pieroth, normal yürüyüşte ağırlığın iki bacak arasında eşit dağıldığını, ancak kaygan zeminde bu durumun düşmeyi kaçınılmaz kıldığını ifade etti.

Uzman, dizlerin hafifçe kırıldığı ve ağırlığın ön bacağa verildiği "penguen yürüyüşü" metodunun, sürtünme katsayısını optimize ederek dengeyi koruduğunu aktardı.

"ELLER CEPTE" ALIŞKANLIĞI BÜYÜK RİSK

Yabancı ortopedi cerrahlarından Dr. Robert Glatter, düşme sırasında yapılan en büyük hatanın ellerin cepte tutulması ya da düşerken avuç içlerinin yere sertçe vurulması olduğunu vurguladı.

Glatter, ellerin serbest bırakılmasının bir "denge çubuğu" vazifesi gördüğünü ifade etti.

Olası bir dengesizlik anında kolların yanlara açılmasının, vücudun ağırlık merkezini toparlamasına yardımcı olduğunu kaydeden uzman, sert düşüşlerde ise vücudun bir top gibi kıvrılarak darbenin tek bir noktaya binmesinin engellenmesi gerektiğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Viyana Tıp Üniversitesi tarafından yapılan bir saha araştırması, kış kazalarının %70'inin uygunsuz ayakkabı seçimi ve zemini yanlış analiz etmekten kaynaklandığını gösterdi.

Araştırma sonuçlarına göre, sert plastik tabanlı ayakkabılar buz üzerinde adeta bir paten görevi görürken; yumuşak kauçuk ve tırtıklı tabanların tutunma oranını %40 artırdığı gözlemlendi.

UZMANLARDAN KRİTİK TAVSİYELER

Ağırlık Merkezi: Gövdenizi hafifçe öne eğerek yer çekimi kuvvetini dikey hale getirin.

Görsel Analiz: Parlak zeminlerden kaçının; bu alanlar genellikle donmuş su tabakalarıdır.

Adım Boyu: Adımlarınızı normalden çok daha kısa ve yere yakın tutun.

Ekipman: Ayakkabı tabanlarına takılabilen çivili aparatlar, buzlu dik yokuşlarda hayat kurtarıcı bir önlem olarak nitelendirildi.