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Kaynak: İHA

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Şenyurt Yaylası'nda, meraya otlatılmak üzere çıkarılan büyükbaş hayvanlardan biri, buzulların bulunduğu bölgede kayarak dev bir çukura düştü.

Buzulların arasındaki uçuruma düşen danayı kurtarmak için bölgedeki vatandaşlar zaman kaybetmeden harekete geçti. Emrah Atalay ve arkadaşlarının başlattığı, adeta nefes kesen kurtarma operasyonunda zamanla yarışıldı.

Vatandaşlar, işlerini kolaylaştırmak ve hayvanı güvenli bir şekilde yukarı çekebilmek adına bölgeye bir traktör getirdi. Halatların traktöre ve danaya dikkatli bir şekilde bağlanmasının ardından, mahsur kalan hayvan yoğun çabalar sonucu düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Sağlıklı bir şekilde kurtarılan dana, sahipleri tarafından yeniden sürüye katılarak güvenli bir alana sevk edildi.