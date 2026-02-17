Yiyecekleri dondurmak, gıda israfını azaltmanın, mevsim ürünlerini yıl boyu tüketmenin ve acil stok oluşturmanın en pratik yollarından biridir. Ancak yaygın bir yanılgı olan “buzlukta bozulmaz” inancı doğru değildir.
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri
Derin dondurucuya koyduğunuz yiyeceklerin ne kadar süre güvenli ve lezzetli kalabileceğini biliyor musunuz? Et, tavuk, balık, sebze, meyve, hazır yemekler ve süt ürünleri dahil her birinin raf ömrü farklılık gösterir. İşte ayrıntılı rehber…Baran Yalçın
Dondurucu -18°C veya daha düşük sıcaklıkta tutulduğunda bakteri üremesi durur ve gıdalar teorik olarak sınırsız süre güvenli kalır (USDA FSIS ve Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarına göre).
Fakat zaman geçtikçe nem kaybı, oksidasyon ve dondurucu yanığı nedeniyle tat, doku, renk ile besin değeri önemli ölçüde düşer. Bu nedenle kaliteyi korumak adına önerilen süreler büyük önem taşır.
DONDURUCU YANIKI NEDİR VE NASIL ÖNLENİR?
Dondurucu yanığı, gıdanın hava ile temas etmesi sonucu yüzeyde gri-beyaz lekeler, kuru ve sert doku oluşmasıdır. Nem uçar, yağlar oksitlenir ve lezzet bozulur.
Önleme yöntemleri:
• Hava geçirmez vakumlu poşetler, çift kat streç film + alüminyum folyo ya da özel dondurucu poşetleri tercih edin.
• Gıdayı porsiyonlara bölerek dondurun (sadece gerektiği kadar çözdürürsünüz).
• Dondurucuyu aşırı doldurmayın, hava dolaşımı için boşluk bırakın.
• Üzerine tarih etiketi yapıştırın ve FIFO (ilk giren ilk çıkar) kuralını uygulayın.
KIRMIZI ET VE TAVUK SAKLAMA SÜRELERİ
Çiğ kırmızı et (biftek, pirzola vb. parçalar) ortalama 4-12 ay dayanır; uzun süre sonra tat kaybı artar.
Kıyma daha hassas olduğundan 2-4 ay içinde tüketilmelidir.
Bütün tavuk veya hindi 9-12 ay (hatta 1 yıla kadar), parça tavuk ise yaklaşık 9 ay saklanabilir.
Pişmiş et ve tavuk yemekleri (güveç, haşlama vb.) 2-4 ay içinde tüketilmelidir (soslu olanlar daha kısa süre dayanır).
BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ
Yağlı balıklar (somon, uskumru vb.) 2-3 ay içinde tüketilmelidir (yağ oksidasyonu hızlıdır).
Az yağlı balıklar (levrek, çipura vb.) 6-8 ay saklanabilir.
Karides, midye gibi kabuklular 3-6 ay arası idealdir. Deniz ürünlerinde hava geçirmez ambalaj olmazsa koku ve yanık hızla oluşur.
SEBZE VE MEYVELER
Doğru blanş edilmiş sebzeler 8 ay-1 yıl kalitesini korur (blanş yapılmazsa enzimler çalışmaya devam eder).
Meyveler genellikle 6-12 ay dayanır; yumuşak olanlar (çilek, muz vb.) çözülünce doku kaybeder, smoothie veya tatlı için uygundur.
HAZIR YEMEKLER VE DİĞERLERİ
Ev yapımı çorba ve tencere yemekleri 2-3 ay, ekmek ile hamur işleri 3 ay tazeliğini korur.
Kremalı/sütlü tatlılar 1-2 ay (ayrışma riski yüksektir).
Tereyağı 3-6 ay, rendelenmiş peynir 4 ay, süt 1 ay, şarküteri ürünleri 1-2 ay saklanabilir.
Dondurucunun sabit -18°C altında tutulması zorunludur; daha yüksek sıcaklıkta bakteri aktivitesi tamamen durmaz. Çözülüp tekrar dondurulan gıdalar besin kaybı ve sağlık riski taşır.
Kısacası dondurmak “sonsuza kadar koruma” anlamına gelmez. Doğru ambalaj, sabit sıcaklık ve önerilen süreler hem güvenlik hem de lezzet için şarttır.
Ne zaman çöpe atmalısınız?
Renk solması, gri-beyaz lekeler, kötü koku, yapışkanlık veya yanık tat varsa kesinlikle atmak gerekir.
Çözülme sonrası koku değişimi veya kayganlık varsa tüketmeyin.
Tekrar dondurulmuş pişmiş ürünler risklidir.Bu rehberle derin dondurucunuzu gözden geçirin, eski ürünleri temizleyin ve sağlıklı saklama alışkanlığı edinin!