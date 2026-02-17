Yeniçağ Gazetesi
17 Şubat 2026 Salı
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
CHP'NİN 'KÖPRÜ' YÜRÜYÜŞÜNE POLİS ABLUKASI
Anasayfa Yaşam Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri

Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri

Derin dondurucuya koyduğunuz yiyeceklerin ne kadar süre güvenli ve lezzetli kalabileceğini biliyor musunuz? Et, tavuk, balık, sebze, meyve, hazır yemekler ve süt ürünleri dahil her birinin raf ömrü farklılık gösterir. İşte ayrıntılı rehber…

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 1

Yiyecekleri dondurmak, gıda israfını azaltmanın, mevsim ürünlerini yıl boyu tüketmenin ve acil stok oluşturmanın en pratik yollarından biridir. Ancak yaygın bir yanılgı olan “buzlukta bozulmaz” inancı doğru değildir.

1 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 2

Dondurucu -18°C veya daha düşük sıcaklıkta tutulduğunda bakteri üremesi durur ve gıdalar teorik olarak sınırsız süre güvenli kalır (USDA FSIS ve Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarına göre).

2 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 3

Fakat zaman geçtikçe nem kaybı, oksidasyon ve dondurucu yanığı nedeniyle tat, doku, renk ile besin değeri önemli ölçüde düşer. Bu nedenle kaliteyi korumak adına önerilen süreler büyük önem taşır.

3 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 4

DONDURUCU YANIKI NEDİR VE NASIL ÖNLENİR?

Dondurucu yanığı, gıdanın hava ile temas etmesi sonucu yüzeyde gri-beyaz lekeler, kuru ve sert doku oluşmasıdır. Nem uçar, yağlar oksitlenir ve lezzet bozulur.

4 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 5

Önleme yöntemleri:

• Hava geçirmez vakumlu poşetler, çift kat streç film + alüminyum folyo ya da özel dondurucu poşetleri tercih edin.

• Gıdayı porsiyonlara bölerek dondurun (sadece gerektiği kadar çözdürürsünüz).

5 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 6

• Dondurucuyu aşırı doldurmayın, hava dolaşımı için boşluk bırakın.

• Üzerine tarih etiketi yapıştırın ve FIFO (ilk giren ilk çıkar) kuralını uygulayın.

6 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 7

KIRMIZI ET VE TAVUK SAKLAMA SÜRELERİ

Çiğ kırmızı et (biftek, pirzola vb. parçalar) ortalama 4-12 ay dayanır; uzun süre sonra tat kaybı artar.

Kıyma daha hassas olduğundan 2-4 ay içinde tüketilmelidir.

7 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 8

Bütün tavuk veya hindi 9-12 ay (hatta 1 yıla kadar), parça tavuk ise yaklaşık 9 ay saklanabilir.

Pişmiş et ve tavuk yemekleri (güveç, haşlama vb.) 2-4 ay içinde tüketilmelidir (soslu olanlar daha kısa süre dayanır).

8 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 9

BALIK VE DENİZ ÜRÜNLERİ

Yağlı balıklar (somon, uskumru vb.) 2-3 ay içinde tüketilmelidir (yağ oksidasyonu hızlıdır).

9 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 10

Az yağlı balıklar (levrek, çipura vb.) 6-8 ay saklanabilir.

Karides, midye gibi kabuklular 3-6 ay arası idealdir. Deniz ürünlerinde hava geçirmez ambalaj olmazsa koku ve yanık hızla oluşur.

10 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 11

SEBZE VE MEYVELER

Doğru blanş edilmiş sebzeler 8 ay-1 yıl kalitesini korur (blanş yapılmazsa enzimler çalışmaya devam eder).

11 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 12

Meyveler genellikle 6-12 ay dayanır; yumuşak olanlar (çilek, muz vb.) çözülünce doku kaybeder, smoothie veya tatlı için uygundur.

12 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 13

HAZIR YEMEKLER VE DİĞERLERİ

Ev yapımı çorba ve tencere yemekleri 2-3 ay, ekmek ile hamur işleri 3 ay tazeliğini korur.

13 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 14

Kremalı/sütlü tatlılar 1-2 ay (ayrışma riski yüksektir).

Tereyağı 3-6 ay, rendelenmiş peynir 4 ay, süt 1 ay, şarküteri ürünleri 1-2 ay saklanabilir.

14 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 15

Dondurucunun sabit -18°C altında tutulması zorunludur; daha yüksek sıcaklıkta bakteri aktivitesi tamamen durmaz. Çözülüp tekrar dondurulan gıdalar besin kaybı ve sağlık riski taşır.

15 16
Buzluğunuzdaki yiyecekler ne kadar dayanır? İşte en güncel raf ömürleri - Resim: 16

Kısacası dondurmak “sonsuza kadar koruma” anlamına gelmez. Doğru ambalaj, sabit sıcaklık ve önerilen süreler hem güvenlik hem de lezzet için şarttır.

Ne zaman çöpe atmalısınız?

Renk solması, gri-beyaz lekeler, kötü koku, yapışkanlık veya yanık tat varsa kesinlikle atmak gerekir.

Çözülme sonrası koku değişimi veya kayganlık varsa tüketmeyin.

Tekrar dondurulmuş pişmiş ürünler risklidir.Bu rehberle derin dondurucunuzu gözden geçirin, eski ürünleri temizleyin ve sağlıklı saklama alışkanlığı edinin!

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro