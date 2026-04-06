Teknik servis uzmanları, masum birer süs gibi görünen bu aksesuarların, akıllı buzdolaplarının elektronik beyinlerini iflas ettirebileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

BUZDOLABI DEĞİL, ADETA BİR BİLGİSAYAR

Günümüz buzdolapları artık sadece soğutma yapan basit beyaz eşyalar olmaktan çıktı. İçlerinde yer alan hassas sensörler, dijital paneller, akıllı işlemciler ve enerji tasarrufu sağlayan inverter sistemler, bu cihazları adeta mutfaktaki birer bilgisayara dönüştürdü. Ancak kapaklara asılan onlarca magnetin oluşturduğu sürekli manyetik alan, bu hassas bileşenlerin çalışma prensibini bozuyor. Uzmanlara göre yoğun manyetik etkileşim; işlemcilerde komut karışıklığına, soğutma performansında düşüşe ve elektrik faturalarında fark edilir artışlara neden oluyor.

BİNLERCE LİRALIK "SÜS" FATURASI KAPIDA

Özellikle dokunmatik ekranlı, Wi-Fi bağlantılı ve akıllı işletim sistemine sahip modeller, manyetik alandan en çok zarar gören grup arasında yer alıyor. Yetkili servis teknisyenleri, son dönemde artan ana kart arızaları ve dijital panel bozulmalarının önemli bir kısmının "yoğun magnet kullanımı" kaynaklı olduğunu belirtiyor. Görünüşte basit bir hediyelik eşya olan magnetler, bir anda binlerce liralık tamir masrafıyla sonuçlanan teknik krizlere yol açabiliyor.

ANILARINIZ KALSIN, BUZDOLABINIZ BOZULMASIN

Teknik servis uzmanları, koleksiyon tutkusundan vazgeçmek istemeyen kullanıcılar için pratik çözümler öneriyor. Değerli anıları ve mutfak notlarını korumanın yolu, onları buzdolabı kapağından uzaklaştırmaktan geçiyor. Mutfak duvarlarına monte edilebilen şık metal panolar veya mıknatıs tutma özelliğine sahip özel manyetik boyalar, hem görsel şöleni devam ettiriyor hem de pahalı elektronik cihazları manyetik risklere karşı güvence altına alıyor.