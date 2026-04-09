Süt paketleri, hemen hemen her evde buzdolabının kapak rafında muhafaza edilir.
Buzdolabında süt saklayanlar dikkat: Bilmeden sağlığınızla oynuyor olabilirsiniz
Neredeyse her mutfakta sütün yeri buzdolabı kapağıdır, ancak uzmanlar, bu yaygın alışkanlığın sütü adeta bir bakteri yuvasına çevirdiğini ve ciddi gıda zehirlenmelerine davetiye çıkardığını vurguluyor.
Buna rağmen uzmanlar, bu alışkanlığın sütün raf ömrünü azaltmakla yetinmeyip ciddi sağlık sorunlarına da yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
Posta'daki habere göre işte sütünüzü kesinlikle yerleştirmemeniz gereken o bölge...
Boyutunun uygunluğu ve kullanım kolaylığı sağlaması sebebiyle süt paketlerini buzdolabı kapağındaki raflara koymak, en sık karşılaşılan mutfak alışkanlıklarından biridir.
Bununla birlikte gıda güvenliği uzmanları, bu sıradan alışkanlığın gıda zehirlenmesine varabilecek kadar ağır sonuçlar doğurabileceği yönünde güncel uyarılarda bulunuyor.
SICAKLIK DALGALANMALARI BAKTERİ ÜRETİMİNİ TETİKLİYOR
Buzdolabının kapak bölümü, kapak her açıldığında ortamdaki oda sıcaklığından en çok etkilenen alandır. Yaşanan bu sürekli sıcaklık değişimleri, sütün olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde bozulmasına yol açar.
Süt, doğası gereği sabit bir soğukluk düzeyine (ortalama 4°C ve altı) gereksinim duyar. Kapak rafında meydana gelen ani ısı farklılıkları, sütün içeriğinde mikroorganizmaların ve zararlı bakterilerin süratle çoğalmasına zemin hazırlar.
GIDA ZEHİRLENMESİ TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYASINIZ
Sütün bozulmaya başlaması her zaman belirgin bir kötü kokuya veya kesilmiş bir görüntüye neden olmaz. "Sinsi bozulma" olarak adlandırılan bu süreçte, sütte çoğalan bakteriler fark edilmeden vücuda alındığında mide bulantısı, kramp ve ağır gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir. Bu tablo, özellikle bağışıklık sistemi daha hassas olan çocuklar ve yaşlı bireyler için çok daha ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
SÜTÜ MUHAFAZA ETMEK İÇİN EN GÜVENLİ NOKTA NERESİ?
Sütün hem tazeliğini hem de besleyici özelliklerini koruyabilmesi için tercih edilmesi gereken en ideal konum neresidir? Uzmanların tavsiyesine göre süt; buzdolabının orta veya alt raflarında, hatta mümkünse en iç kısımlarda bulundurulmalıdır. Arka bölümler, cihazın en düşük ısıya sahip ve sıcaklık dengesinin en istikrarlı olduğu yerlerdir.
BUZDOLABI KAPAKLARI HANGİ ÜRÜNLER İÇİN UYGUNDUR?
Buzdolabının kapak bölmeleri, ısı farklılıklarına karşı daha dirençli olan gıdalar için tercih edilmelidir. Ketçap, mayonez, hardal gibi soslar, reçeller ve turşular bu bölgede güvenle saklanabilir.
Ancak süt, krema ve yumurta gibi hassas ürünlerin yeri kesinlikle kapak rafları olmamalıdır.