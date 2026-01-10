Kış mevsiminin sert yüzünü göstermesiyle birlikte, düşük sıcaklıkların hamilelik üzerindeki olumsuz etkileri bilim dünyasının öncelikli gündemi haline geldi.

Yapılan son araştırmalar, dondurucu soğukların sadece bağışıklık sistemini zayıflatmakla kalmadığını, aynı zamanda doğrudan fetüs gelişimini ve doğum zamanlamasını etkilediğini ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLER ALARM VERİYOR

Dergide yayımlanan kapsamlı bir çalışmada, aşırı soğuklara maruz kalan gebe kadınlarda plasental kan akışının yavaşladığı tespit edildi.

Araştırma sonuçları, termometrelerin mevsim normallerinin altına indiği dönemlerde hastaneye başvuran "preklampsi" (gebelik zehirlenmesi) vakalarında %15’lik bir artış yaşandığını kaydetti.

Düşük sıcaklıkların vücutta neden olduğu damar büzüşmesi, anne adaylarında tansiyon dengesizliğini tetikleyerek hem anneyi hem de bebeği riskli bir sürece sürükledi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARILAR

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Epidemiyolog Dr. Andrea Baccarelli, hava sıcaklığındaki ani düşüşlerin stres hormonlarını artırdığını vurguladı.

Baccarelli, "Soğuk hava sadece fiziksel bir rahatsızlık değil, aynı zamanda hücresel düzeyde bir stresör olarak işlev gördü. Çalışmalarımız, aşırı soğuk dönemlerinde erken doğum riskinin anlamlı ölçüde yükseldiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.

Londra King's College'dan Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Lucilla Poston ise kış aylarındaki hava kirliliğine dikkat çekti.

Poston, "Kışın yoğunlaşan kirli havanın soğukla birleşmesi, plasenta bariyerini zorlayan partiküllerin artmasına neden oldu. Bu durum, bebeklerde düşük doğum ağırlığı riskini beraberinde getirdi" şeklinde görüş belirtti.

BESLENME VE KORUNMA STRATEJİLERİ

Uzmanlar, anne adaylarının kış aylarında D vitamini eksikliğine karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı.

Güneş ışığının azalmasıyla birlikte düşen vitamin seviyelerinin, bebek kemik gelişimi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği kaydedildi. Ayrıca, kat kat giyinmenin vücut ısısını stabilize ederek ani tansiyon dalgalanmalarını önlediği bilgisi paylaşıldı.