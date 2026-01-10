Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri, sezonun ilk kupasını belirlemek üzere yeniden sahnede. Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelirken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu zorlu hava koşulları altında iki devi ağırlamaya hazırlanıyor. Maç saatinin meteorolojik nedenlerle öne çekilmesi, tribünlerde beklenen yoğun ilgi ve eksik kadrolar, dev derbiyi daha da merak uyandırıcı hale getiriyor.

YENİ FORMATIN İLK FİNALİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa, bu sezon ilk kez dört takımlı formatıyla oynanıyor. Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile lig ikincisi Fenerbahçe, yarı finalde rakiplerini rahat geçerek finale yükseldi. Galatasaray, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla saf dışı bırakırken, Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla iki ezeli rakip, İstanbul'un en büyük stadyumunda kupayı müzelerine götürmek için kozlarını paylaşacak.

TARİHİ REKABET YENİDEN CANLANIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa tarihinde sekizinci kez karşı karşıya geliyor. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla yapılan üç mücadelede Fenerbahçe iki, Galatasaray bir kez mutlu sona ulaştı. Süper Kupa formatındaki dört karşılaşmada ise sarı-kırmızılılar üç, sarı-lacivertliler bir zafer elde etti. Genel rekabette ise 404 maç geride kalırken, Fenerbahçe 149 galibiyetle önde bulunuyor. Galatasaray 130 kez (biri hükmen) rakibini yenmiş, 125 müsabaka ise berabere sonuçlanmıştı. Bu final, iki takım arasındaki 405. randevu olarak tarihe geçecek.

EKSİKLER KADROLARI ETKİLİYOR

Galatasaray'da Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs'un yanı sıra bazı sakatlıklar kadroyu daraltıyor.

Fenerbahçe ise daha ağır kayıplar yaşıyor. Kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakat Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Afrika Kupası'ndaki Dorgeles Nene ile Youssef En-Nesyri de yok. Anderson Talisca'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Buna karşın Fenerbahçe'de yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'un kadroda yer alması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER HEYECANI ARTIRIYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği muhtemel 11 şu şekilde: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun olası tercihi ise şöyle: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Asensio, Musaba, Kerem, Duran.

Yeni transferlerin etkisi ve eksiklerin yarattığı boşluklar, taktiksel mücadelede belirleyici olacak.

TEKNİK DİREKTÖRLERDEN KUPA MESAJLARI

Ortak basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "İki takım da kazanmaya oynayacak. Zevkli ve çekişmeli geçecek. Seyir zevki bu kez daha yüksek olacaktır" derken, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Domenico Tedesco ise rekabetin futbolu güzelleştirdiğini belirterek, "Derbi oynamayı severim. Saygı çok önemli" ifadelerini kullandı. Mauro Icardi, kaptanlık onurunu dile getirirken, Nelson Semedo yeni transferlerin katkı sağlayacağını söyledi. Her iki teknik adam da hava koşullarını önemsemediklerini, odaklarının sahada olduğunu belirtti.

ZORLU HAVA ŞARTLARI

İstanbul Valiliği'nin kuvvetli rüzgâr ve yağış uyarısı üzerine Türkiye Futbol Federasyonu, başlangıç saatini 20.30'dan 18.45'e çekti. Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda termometrelerin 12-13 dereceyi göstermesi, sert rüzgâr ve yağmur bekleniyor. Tribünlerde 70 bin civarında taraftarın olması öngörülürken, seyircilerin ulaşım ve güvenlik açısından önlem alması tavsiye ediliyor.

YAYIN BİLGİLERİ VE BEKLENTİ

Mücadele ATV ekranlarından saat 18:45'te canlı olarak yayımlanacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma, Türk futbolseverlerini ekran başına kilitleyecek. Sezonun ilk kupasını alacak takım, hem prestij hem de moral avantajı elde edecek. Galatasaray son yıllarda Süper Kupa'da dominant performans sergilerken, Fenerbahçe 2014'ten sonra kupayı yeniden kazanma özlemi çekiyor. Bu özel gecede ezeli rekabet bir kez daha futbolseverlere keyifli anlar yaşatacak.