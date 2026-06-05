Buz Devri serisi, yaklaşık 10 yıllık aranın ardından sinemalara geri dönmeye hazırlanıyor. Disney, serinin altıncı filmi olan Buz Devri 6: Kaynama Noktası için ilk tanıtım fragmanını paylaştı.

2002 yılında Blue Sky Studios imzasıyla başlayan ve o dönem En İyi Animasyon Filmi dalında Oscar adaylığı elde eden ilk film, 383 milyon dolar hasılatla serinin temelini atmıştı. 2006’da gelen Erime Başlıyor (667 milyon dolar), 2009’da Dinozorların Şafağı (886,6 milyon dolar) ve 2012’de Kıtalar Ayrılıyor (887 milyon dolar) ile seri ticari anlamda zirveye ulaşırken, 2016’daki Büyük Çarpışma 408,7 milyon dolarda kalarak bir düşüş yaşanmıştı.

Disney’in 2019’da 21st Century Fox’u satın almasının ardından Blue Sky Studios 2021’de kapatıldı. Seri, Disney+ için yapılan The Ice Age Adventures of Buck Wild (2022) ve Ice Age: Scrat Tales (2022) ile devam etse de hayranlar uzun süredir ana kadronun yer aldığı yeni bir sinema filmi bekliyordu.

Disney ve 20th Century Animation, bu beklentiyi karşılamak üzere Buz Devri 6’yı ilk kez Kasım 2024’te D23 Brezilya etkinliğinde resmen duyurmuştu. Bugün paylaşılan tanıtım fragmanıyla birlikte filmin adı da resmiyet kazandı.

BUZ DEVRİ 6: KAYNAMA NOKTASI İÇİN İLK TANITIM PATLAMA ETKİSİ YARATTI

Buz Devri 6: Kaynama Noktası’nın tanıtım fragmanı, sincap Scrat’ın yine peşinde koştuğu meşe palamudu yüzünden bir yanardağın patlamasıyla başlıyor. Kuyruğu yanan Scrat havaya fırlarken, arkasından dehşete kapılmış ifadelerle Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck, Crash ve Eddie de lavların arasından fırlıyor.

Kaostan keyif alan tek karakter olan Buck heyecanla bağırırken, Ellie’nin kafasının üst kısmındaki tüyler kızgın bir kaya parçası tarafından kavruluyor. Buck bu durumdan faydalanarak Ellie’nin kafasında bir kurtçuk közlüyor. Tanıtım, Baby Scrat’ın meşe palamudu emziğiyle yanardağdan fırlamasıyla sona eriyor.

Yönetmen koltuğunda, daha önce The Ice Age Adventures of Buck Wild filmini yöneten John Donkin oturuyor. Yapımcılığı ise serinin birçok filminde imzası bulunan Lori Forte üstleniyor. Serinin ana kadrosu geri dönüyor: Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie) ve Simon Pegg (Buck).

Ancak Türkiye’deki izleyicilerin merak ettiği konuların başında, serinin sevilen yerli seslendirme kadrosunun geri dönüp dönmeyeceği geliyor. Bu konuda henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan yayımlanan fragmandaki sesler dikkatle dinlendiğinde, seride Manny karakterini seslendiren Ali Poyazoğlu’nun yeniden kadroda yer aldığı izlenimi oluşuyor. Buna karşın Poyazoğlu’nun yanı sıra Yekta Kopan, Haluk Bilginer ve Ayça Bingöl gibi isimlerin de geri dönüp dönmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Buz Devri 6: Kaynama Noktası, Disney satın alması sonrası 20th Century Animation çatısı altında sinemalarda gösterime girecek ilk Ice Age filmi olma özelliğini taşıyor. Film, 5 Şubat 2027’de sinemalarda olacak.