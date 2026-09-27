Türkiye'nin Büyükusta (GM) ünvanlı milli satranççısı Yağız Kaan Erdoğmuş, 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nı bireysel gümüş madalyayla tamamladı.
Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Özbekistan'ın Semerkant kentinde gerçekleştirilen organizasyonda açık kategoride mücadele eden Erdoğmuş, 1. masada ikinci sırayı aldı.
10 MAÇTA YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİ
Yağız Kaan Erdoğmuş, olimpiyat boyunca çıktığı 10 karşılaşmada yenilgi almadı.
Toplam 8 puana ulaşan milli satranççı, gösterdiği performansla 1. masada ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.
TÜRKİYE'Yİ 5 BÜYÜKUSTA TEMSİL ETTİ
46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nın açık kategorisinde Türkiye'yi Yağız Kaan Erdoğmuş'un yanı sıra GM Ediz Gürel, GM Işık Can, GM Vahap Şanal ve GM Emre Can temsil etti.
Türkiye, organizasyonu takım sıralamasında açık kategoride 13'üncü, kadınlar kategorisinde ise 11'inci sırada tamamladı.