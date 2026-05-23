Onlinealarmkur.com tarafından yapılan “Türkiye’de İnsanlar Kaç Saat Uyuyor” başlıklı araştırma, özellikle metropollerde uyku süresinin ülke ortalamasının altında kaldığını ortaya koydu. 79 ilden toplanan 1.005 geçerli yanıtla gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türkiye’de gece ortalama uyku süresi 6 saat 45 dakika olarak ölçüldü. Araştırma, büyükşehirlerde yaşayanların daha az uyuduğunu ve ülke genelinde dikkat çekici bir uyku açığı oluştuğunu gösterdi.

Araştırmaya katılanların %31,3’ü geceleri 6 saatten az, %12,4’ü ise 5 saatten az uyuduğunu söyledi. Diğer bir deyişle her sekiz kişiden biri uyku açığı yaşıyor. Katılımcıların %55,5’i ise geceleri 7 saatten az uyuduğunu belirtti. Yetişkinler için önerilen, ortalama 8 saatlik uyku süresinin referans alındığı düşünüldüğünde, araştırma Türkiye’nin yıllık toplam uyku açığının yaklaşık 19 güne ulaştığını ortaya koydu.

EN UYKUSUZ MERSİN

Şehir bazlı sonuçlarda, 6 saat 14 dakika ile en az uyuyan ilin Mersin olduğu görüldü. Türkiye’nin en yoğun nüfuslu şehirleri arasında yer alan İstanbul (6 saat 38 dakika), Ankara (6 saat 43 dakika), İzmir (6 saat 32 dakika) ve Kocaeli’nin (6 saat 16 dakika) ise ortalama uyku süresinde ülke ortalamasının altında kaldığı belirlendi. Araştırma sonuçları, metropol yaşamı ile uyku süresi arasında dikkat çekici bir ilişki olduğunu gösterdi.

En çok uyuyan il ise 7 saat 25 dakika ile Konya oldu. Onu Van (7 saat 8 dakika), Denizli (6 saat 57 dakika), Kahramanmaraş (6 saat 54 dakika), Manisa (6 saat 53 dakika) ve Bursa (6 saat 53 dakika) izledi.

EN ÇOK KARADENİZLİLER UYUDU

Bölgesel dağılımda Karadeniz, 7 saat 4 dakika ile en çok uyuyan bölge olarak öne çıktı. Onu Ege (6 saat 44 dakika), Güneydoğu Anadolu (6 saat 43 dakika) ve Marmara (6 saat 41 dakika) bölgeleri izledi. Akdeniz ise 6 saat 39 dakika ile en düşük uyku süresine sahip bölge oldu. Sonuçlar, yaşam temposu ve şehir yoğunluğunun uyku alışkanlıkları üzerinde belirleyici rol oynadığını gösterdi.

Araştırma sonuçları, Türkiye’de uyku süresinin yalnızca bireysel alışkanlıklarla değil, şehir yaşamının temposuyla da şekillendiğini ortaya koyuyor. Özellikle büyükşehirlerde ortalamanın altında kalan uyku süreleri, kentli yaşamının etkisini görünür hale getiriyor.

“ASIL MESELE UYUMAYA ZAMAN BULMAK!”

Onlinealarmkur.com Kurucusu Burak Özdemir, araştırmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Yaptığımız araştırma, büyükşehirlerde yaşayanların uyku süresinin giderek azaldığını gösteriyor. Özellikle metropollerde ortaya çıkan tablo, günlük yaşam temposunun uyku düzeni üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Trafik, iş ve okul saatleri, gece ekran kullanımı gibi unsurların hepsi bir araya geldiğinde, milyonlarca insanın güne yetersiz uykuyla başladığını gösterdi.

Online Alarm Kur sitesini, üniversitede bilgisayar mühendisliği eğitimi aldığı dönemde, sabah uyanma sorununa çözüm olarak kurduğunu söyleyen Burak Özdemir, “Çıkış noktam uykunun uyanma kısmını güvenceye almaktı ama yaptığımız araştırma bize asıl meselenin uyumaya zaman bulmak olduğunu söylüyor” dedi.

Sayılarla “Türkiye’de İnsanlar Kaç Saat Uyuyor” Araştırması

Toplam yanıt: 1.005 kişi

İl sayısı: 79 il

Türkiye ortalaması: 6 saat 45 dakika (6,75 saat)

7 saatten az uyuyanlar: %55,5 (558 kişi)

6 saatten az uyuyanlar: %31,3 (315 kişi)

5 saatten az uyuyanlar: %12,4 (125 kişi)

En az uyuyan il: Mersin (6 saat 14 dakika)

En çok uyuyan il: Konya (7 saat 25 dakika)

En az uyuyan bölge: Akdeniz (6 saat 39 dakika)

En çok uyuyan bölge: Karadeniz (7 saat 4 dakika)

Metodoloji notu: Anket, onlinealarmkur.com kullanıcıları arasında anonim olarak yapılmıştır. Katılımcılara yaşadıkları şehir ve günlük uyku süresi sorulmuş; isim, iletişim bilgisi veya başka herhangi bir kimlik tanımlayıcı veri toplanmamıştır. Şehir kırılımlarında istatistiksel güvenilirlik için en az 15 yanıt alan iller değerlendirilmiştir.