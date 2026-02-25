

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca 11 ilçede düzenlenecek olan iftar buluşmalarının ilki Ergene ilçesinde kurulan gönül sofrasıyla başladı. Ramazan ayının manevi atmosferinin hep birlikte yaşandığı programa vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Ergene Sağlık Mahallesi pazar yerinde kurulan gönül sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Ramazan’ın bereketini aynı sofrada birlikte yaşadılar.



CANDAN BAŞKAN: “RAMAZAN AYI BİRLİK VE BERABERLİK DEMEKTİR”



İftar programında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yüceer, “Çok kıymetli Ergeneli, Tekirdağlı hemşehrilerim; rahmeti ve bereketi bol, bizler için son derece kıymetli mübarek Ramazan ayında davetimize icabet edip bu kardeşlik ve bereket sofrasını bizlerle paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Bizler için Ramazan; paylaşmak demektir, birlik ve beraberlik demektir. Ramazan; gönüllerin ve ruhların buluştuğu müstesna zamanlar demektir. Bu anlayışla Ramazan’ı sadece oruç tutmak ya da aç kalmak olarak görmüyoruz. Nasıl ki Ramazan bundan ibaret değilse, kurduğumuz bu sofralar da sadece birer yemek sofrası değildir.” dedi.



“BU SOFRALAR; BİRLİĞİN, BERABERLİĞİN VE KARDEŞLİĞİN SOFRALARIDIR”



Candan Başkan, 11 ilçede düzenlenecek iftar programıyla birlik ve beraberlik duygularının güçleneceğinin altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı: “Bu sofralar; birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin sofralarıdır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzel ruhu yaşatmak adına 11 ilçemizde siz

kıymetli hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, gelmeye de devam edeceğiz. Kur’an-ı Kerim’in nazil olduğu bu mübarek ayın; tüm yüreklere hoşgörü, şehrimize ve ülkemize bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. İnşallah mübarek Ramazan ayı; ülkemize, dünyamıza, şehrimize, Ergene’mize ve Tekirdağ’ımıza hoşgörüsüyle, sevgisiyle, bolluğu ve bereketi getirsin. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.”



Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı boyunca 11 ilçede sürdüreceği iftar buluşmaları, vatandaşları aynı sofrada buluşturarak dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmeye devam edecek.