Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel olarak düzenleyeceği Edirne Maneviyat Gezileri ile vatandaşları tarihi ve manevi mekânlarla buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen gezi programı kapsamında kadınların sosyal hayata katılımı desteklenirken, Ramazan ayının manevi atmosferini tarihi mekânlarda deneyimleme imkânı da sunulacak.

TARİHİ VE MANEVİ MEKÂNLARI ZİYARET EDİLECEK

Kadınlara özel olarak planlanan gezi programı ile katılımcılar, Edirne’nin zengin kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, Ramazan ayının manevi atmosferini de birlikte paylaşacaklar. Program kapsamında Selimiye Camii, Arasta Çarşısı, Eski Camii ve Bedesten Çarşısı gibi kentin önemli tarihî ve manevi mekânları ziyaret edilecek. Ayrıca program kapsamında iftar yemeği de düzenlenecek.

12-19 MART TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kontenjanla sınırlı ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek gezi programı, 12-19 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Tekirdağ’ın 11 ilçesinden belirlenen günlerde hareket edecek gezi otobüslerinin kalkış saati 11.00, dönüş saati ise 23.00 olarak belirlendi.

Gezi programının tarihleri ve hareket edilecek ilçeler ise şu şekilde:

12 Mart: Çerkezköy - Kapaklı

13 Mart: Saray - Muratlı

14 Mart: Süleymanpaşa