

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Tonya Agleriya Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret eden Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, çevre bilinci ve atık su arıtma süreçleri hakkında uygulamalı eğitim aldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), şehrin dört bir yanına içme suyu ve kanalizasyon yatırımları ulaştırmasının yanında çeşitli eğitim programlarına da ev sahipliği yapıyor. Eğitimlerle gelecek nesillere su tasarrufu ve çevre bilinci aşılanıyor. Bu kapsamda, Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 26 kişilik grup, TİSKİ Tonya Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret etti.

SİSTEM DETAYLICA ANLATILDI



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce ‘Gelecek için bir adım’ mottosuyla hazırlanan “Her Okulun Projesi Olsun” (HOPO) kapsamında gerçekleştirilen atık su arıtma tesisi ziyaretinde öğrencilere atık su arıtma süreçleri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılırken, tesis içerisinde teknik gezi düzenlendi. TİSKİ yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, atık suların çevreye zarar vermeden nasıl arıtıldığı ve tesisin çalışma sistemi detaylı şekilde anlatıldı.

FAYDALI BİR ZİYARET OLDU



Program süresince öğrenciler, atık su arıtma tesisinin işleyişini yerinde gözlemleme imkanı buldu. Yetkililer, çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekerek bu tür eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini ifade etti. Ziyaretin ardından öğrenciler, edindikleri bilgi ve deneyimlerin kendileri açısından oldukça faydalı olduğunu belirterek, uygulamalı eğitimin öğrenme süreçlerine önemli katkı sağladığını dile getirdi.