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Kaynak: İHA

Ulaşım olanaklarının kısıtlı olduğu bir bölgede yaşayan ve belediyeden destek talebinde bulunan özel gereksinimli bir aileye sınav günü yardım eli uzatıldı.

BURULAŞ ekipleri, sınava katılacak öğrenciyi ve refakatçisini Odunluk İstasyonu’ndan alarak sınavın gerçekleştirildiği Nilüfer Borsa Fen Lisesi’ne güvenli, konforlu ve zamanında ulaştırdı. Sağlanan bu destek sayesinde öğrenci, sınavına sorunsuz bir şekilde katılma fırsatı buldu.

Toplumsal dayanışmayı ve sosyal belediyecilik anlayışını ön planda tutan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yalnızca altyapı ve ulaşım hizmetleriyle değil, ihtiyaç duyulan her durumda vatandaşların yanında yer alarak destek vermeyi sürdürüyor.