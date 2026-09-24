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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ, 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında sağlıklı yaşamın ve çevre dostu ulaşımın enerjisiyle hareketlendi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, bisiklet sürüşünden zumba ve aerodansa, bisiklet tamir atölyelerinden 7’den 77’ye sokak etkinliklerine kadar birçok organizasyonla her yaştan Tekirdağlıyı hareketli ve sağlıklı yaşamın bir parçası haline getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer de Yelken Kulübü önünden başlayarak Sahil Dolgu Alanı’nda sona eren yürüyüşe katılarak hareketli yaşamın ve kent içi yaya hareketliliğinin önemine dikkat çekti. Candan Başkan, “Avrupa Hareketlilik Haftası’nda adımlarımızı sağlık için atıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve büyüklerimizin güvenle, rahatça hareket edebildiği bir Tekirdağ için bir aradayız. Daha sağlıklı, daha hareketli ve daha yaşanabilir bir kent için hep birlikte yürümeye devam edeceğiz.” dedi.

HAREKET EDERKEN KENTİ DE TEMİZLEDİLER

“Doğa Dostu Hareketlilik ve Nesiller Arası Adalet” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, sağlıklı yaşamı desteklerken çevre duyarlılığını da güçlendirdi. 19 Eylül Dünya Temizlik Günü ile aynı güne denk gelen “Koşarak Çöp Toplama Etkinliği”, hareketli yaşam ile çevre temizliğini aynı amaçta buluşturdu. Katılımcılar, spor yaparken güzergâh boyunca atıkları toplayarak hareketliliği kent için faydaya dönüştürdü.

Yelken Kulübü’nden başlayan etkinlik, Türk-Macar Dostluk Parkı’nda sona erdi. Güzergâh boyunca toplanan atıklar ayrıştırılarak park içerisindeki kalp figürüne yerleştirildi. Etkinlikte toplanan plastik atıklar ve çöplerle, çevreyi korumanın günlük yaşamda atılacak küçük ancak etkili adımlarla mümkün olduğuna dikkat çekildi.

BİSİKLET KULLANIMINA TAMİR DESTEĞİ

İki gün boyunca 10.00-18.00 saatleri arasında devam eden etkinlikler arasında “Bisiklet Tamir Atölyesi” de yer aldı. “Haydi Çocuklar Bisikletleri Tamir Edelim” sloganıyla düzenlenen etkinlikle, çevre dostu ulaşım araçlarından biri olan bisikletin günlük yaşamda daha fazla kullanılması teşvik edildi. Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı’nda vatandaşları ağırlayan atölyede bisikletlerin bakım ve tamir işlemleri gerçekleştirildi.

Alternatif ulaşım araçlarının önemine dikkat çeken atölye ile bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sunulurken vatandaşların daha aktif, sağlıklı ve çevre dostu ulaşım seçeneklerine yönelmesi desteklendi.

7’DEN 77’YE SOKAKLAR HAREKETLENDİ

Avrupa Hareketlilik Haftası’nın renkli etkinliklerinden biri de “7’den 77’ye Sokak Etkinlikleri” oldu. Zumba, sandalye kapmaca, ip atlama, çuval yarışı, halka çevirme ve mendil kapmaca gibi birbirinden eğlenceli aktivitelerle sokaklar hareketlendi. Köprübaşı Mevkii Ruşen Güneş Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaş hareketli yaşamın enerjisini birlikte yaşadı.