Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümü dolayısıyla şehit ve gazi ailelerine yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen “Çanakkale Şehitlik Abidesi Gezisi” ile şehit ve gazi yakınları, Çanakkale’nin tarihi mekânlarını profesyonel rehber eşliğinde ziyaret ettiler.

ŞEHİT YAKINLARINA UZMAN EKİPLE DESTEK

Kadınlara özel olarak iki otobüsle düzenlenen geziye; şehit eş ve çocukları, şehit anneleri ve 42 gazi eşinden oluşan toplam 84 kişi katıldı. Şehit ve gazi yakınları, geziye eşlik eden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli iki sosyal hizmet uzmanı, psikolog, çocuk gelişimcisi ve sağlık personeli sayesinde hem duygusal destek aldılar hem de ihtiyaç duyduklarında profesyonel yardım alma imkânı buldular.

ÇANAKKALE RUHU YERİNDE HİSSEDİLDİ

Çerkezköy ve Süleymanpaşa’dan hareket eden otobüslerle Çanakkale’ye ulaşan heyetin ilk durağı Kilitbahir Kalesi oldu. Gezi programı kapsamında Seyit Onbaşı Anıtı, Şehitler Abidesi, Alçıtepe Köyü ve Conkbayırı ziyaret edilerek Çanakkale ruhu yerinde hissedildi.

57’NCİ ALAY’IN İZİNDE TARİHE YOLCULUK

Heyet, ziyaret programının devamında 57’nci Piyade Alayı Şehitliği’ni ziyaret ederek dualar etti ve anı fotoğrafları çektirdi. Katılımcılar, Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı topraklarda kahraman ecdadın yazdığı destansı zaferi bir kez daha hissetme fırsatı buldular.

ŞEHİT VE GAZİLER DUALARLA ANILDILAR

Gezi boyunca çekilen fotoğraf ve videolar, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ölümsüzleştirildi. Katılımcılar, aziz şehitleri ve kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla andılar.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINDAN CANDAN BAŞKAN’A TEŞEKKÜR

Düzenlenen programdan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden şehit ve gazi yakınları, kendilerine bu anlamlı günü yaşatan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’e teşekkürlerini ilettiler.

Program, şehit aileleri ve gazi yakınlarına hediye takdim edilmesiyle sona erdi.