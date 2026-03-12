Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Meslek Tanıtım Günü etkinlikleri kapsamında Tekirdağ genelinde sürdürdüğü faaliyetlere devam ediyor. Bu çerçevede Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, zabıta ekipleri öğrencilerle bir araya gelerek mesleklerini tanıttılar.

ZABITANIN GÖREVLERİ EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE ANLATILDI

Etkinlik sırasında zabıtanın görev ve sorumlulukları öğrencilere, onların anlayabileceği eğlenceli ve interaktif bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, ayrıca zabıta ekiplerinin kullandığı telsizleri inceleme imkânı bularak, merak ettikleri sorulara da doğrudan yanıt aldılar.

TOPLUMSAL FARKINDALIK KAZANDIRILDI

Etkinlik kapsamında öğrencilere, zabıtanın toplumdaki önemi, vatandaşların güvenliği ve düzenin sağlanmasındaki rolleri anlatıldı. Bu sayede öğrenciler, zabıta mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken, günlük yaşamda kurallara uymanın önemini de kavradılar.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, bu tür etkinliklerin çocuklarda sorumluluk bilinci ve toplumsal farkındalık oluşturmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.