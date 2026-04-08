

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), Marmaraereğlisi’nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüme kavuşturma adına önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yaklaşık 30 kilometrelik modern kanalizasyon hattının temeli düzenlenen törenle atıldı.

“MAZERET ÜRETMEDİK, HAREKETE GEÇTİK”

Törende konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Marmaraereğlisi’nde yıllardır süregelen altyapı sorununa kalıcı çözüm getirdiklerini belirterek, “Marmaraereğlisi’nde yıllardır devam eden altyapı sorununu çözüyoruz. Mazeret üretmedik, seyirci kalmadık, harekete geçtik. Bu sorunu çözmek için bugün neşteri vurduk. Hiçbir mahallemizde altyapı sorunu kalmayıncaya kadar da çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

“259 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİNİ BÜNYEMİZE KATTIK”

Başkan Yüceer, TESKİ’nin araç ve ekipman kapasitesini önemli ölçüde güçlendirdiklerini vurgulayarak, “Göreve geldiğimizde TESKİ’nin araçlarının büyük kısmı kiralıktı. Bu durum hizmet kalitesini ve hızını düşürüyordu. Vidanjör sayımız da yetersizdi. Beş vidanjörle başladık, bugün ise 30 vidanjöre ulaştık. Kombine araçlarımızla birlikte toplamda 259 araç ve iş makinesini bünyemize kattık. Bu tablo, vatandaşlarımızın ödediği vergilerin doğru ve tasarruflu şekilde hizmete dönüştüğünün açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

MARMARAEREĞLİSİ VE YENİÇİFTLİK’E KRİTİK YATIRIM

Marmaraereğlisi ve Yeniçiftlik’in altyapı sorunlarıyla uzun süredir mücadele ettiğini ancak söz konusu proje ile mevcut sorunların kısa süre içinde çözüleceğine dikkat çeken Candan Başkan, “Marmaraereğlisi ve Yeniçiftlik, Marmara’nın kıyısında adeta cennetten bir köşe. Ancak aynı zamanda altyapı sorunlarıyla mücadele eden dertli bölgeler. Biz bu tabloya seyirci kalamazdık. ‘Bu sorunu çözeceğiz’ dedik ve bugün yaklaşık 30 kilometrelik modern kanalizasyon

hattının temelini atıyoruz. Bu proje Yeniçiftlik, Dereağzı ve Yenice mahallelerini kapsıyor. Hedefimiz; tüm mahallerimizde altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek.”dedi.

“MARMARAEREĞLİSİ’NE SÖZ VERDİK, YAPIYORUZ”

Altyapı yatırımlarının görünmeyen ancak hayati öneme sahip yatırımlar olduğuna vurgu yapan Başkan Yüceer, “Bu yatırım Marmaraereğlisi’ne ve Yeniçiftlik’e verdiğimiz sözün en somut halidir. Altyapı yatırımları zahmetli ve maliyetlidir ancak biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Çünkü gerçek belediyecilik, günü kurtarmak değil, geleceği inşa etmektir.” diye konuştu.

GELECEĞİ KAPSAYAN ALTYAPI YATIRIMI

Projenin yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsayacak şekilde planlandığını belirten Yüceer, sözlerini şöyle noktaladı: “Bu projeyi önümüzdeki 30 yılın nüfus projeksiyonunu dikkate alarak planladık. Yaz aylarında artan nüfusu da göz önünde bulundurduk. Süreçte kazılar ve geçici sıkıntılar yaşanabilir ancak çalışmaları en kısa sürede tamamlayacağız. Bugün attığımız temelin Yeniçiftlik’e ve Marmaraereğlisi’ne hayırlı olmasını diliyorum.”

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI GÜVENCE ALTINA ALINACAK

TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül de törende yaptığı konuşmada, proje kapsamında atık suların modern arıtma tesislerine ulaştırılacağını belirterek bu sayede hem çevrenin korunacağını hem de halk sağlığının güvence altına alınacağını ifade etti. Genel Müdür Dr. Özgül, çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin hanenin de atık su sorununun çözüleceğini ve bölgede uzun süredir yaşanan vidanjör ihtiyacının ortadan kaldırılacağını kaydetti.

Yeniçiftlik Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.