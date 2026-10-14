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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Trabzonspor’a yönelik yıpratma girişimleri üzerine bordo-mavili kulübe destek ve dayanışma bildirisi yayımladı. AK Parti, Yeni Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin imzaladığı ortak bildiride, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun yanında olunduğu vurgulanırken, Trabzonspor’un itibarına, haklarına ve değerlerine sahip çıkılacağı mesajı verildi. Bildiride, Türk futbolunda adalet, tarafsızlık ve eşit rekabet ilkelerinin gözetilmesi çağrısı da yapıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi, Trabzonspor için ortak bir tavır sergileyerek destek ve dayanışma bildirisi yayımladı. AK Parti, Yeni Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin imzaladığı bildiri, bugünkü meclis toplantısında AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ahmet Seyit Alışkan tarafından okundu. Bildiri şöyle: “Trabzonspor, yalnızca bir spor kulübü değil, bu şehrin tarihi, mücadelesini, emeğini, birlik ve beraberlik ruhunu temsil eden en önemli ortak değerlerimizden biridir. Bordo-Mavi renkler, Trabzon'un sınırlarını aşan büyük bir aidiyetin, milyonlarca insanın ortak sevincinin, gururunun ve mücadelesinin simgesidir. Son haftalarda kamuoyuna yansıyan bir WhatsApp yazışması üzerinden Trabzonspor Kulübü Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun hedef haline getirilmesini, söz konusu yazışmaya yüklenen anlamları ve bu çerçevede oluşturulan tartışmaları dikkatle takip ediyoruz.”

CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞADIK

“Trabzonspor camiası olarak yıllardır özellikle video yardımcı hakem (VAR) uygulamalarında verilen hatalı kararlar nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşadığımıza inanıyoruz. Bu kararların yol açtığı tartışmalara yalnızca Trabzonspor taraftarları değil, Türk spor kamuoyunun farklı kesimlerince de defalarca tanıklık edilmiştir. Trabzonspor'un sahada verdiği emeğin, mücadelenin ve alın terinin tartışmalı hakem kararlarıyla gölgelenmesine karşı çıkmak, bu büyük camianın en doğal hakkıdır. Kulüp Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın yıllardır süre gelen bu düzene itiraz etmesi, yaşanan haksızlıklara karşı sesini yükseltmesi ve futbolun yetkili mercilerini uyarması, her şeyden önce Trabzonsporluluk bilincinin ve kulübe duyduğu sorumluluğun bir yansımasıdır.”

GÖZ ARDI EDİLMEMELİDİR

"Bir kulüp başkanının' takımının karşılaşmalarında yaşanan hakem kararlarına ilişkin rahatsızlığını futbolun yetkili mercilerine iletmesiyle hakem atamalarına fiilen müdahale edilmesi birbirinden tamamen farklı konulardır. Bu ayrımın göz ardı edilerek yapılan değerlendirmelerin Türk futboluna ve sporun adalet anlayışına katkı sağlamayacağı açıktır. Nitekim tartışmalara konu edilen Hakem Özgür Yankaya'nın, söz konusu yazışmanın ardından Trabzonspor'un üç ayrı karşılaşmasında görev almış olması, kamuoyunda oluşturulacak değerlendirmelerde göz ardı edilmemesi gereken somut bir gerçektir. Türk futbolunda kulüp başkanlarının ve yöneticilerin hakem kararlarına yönelik eleştiri, itiraz talepleri ilk kez yaşanmamaktadır. Benzer konuların bütün kulüpler bakımından aynı hassasiyet ve ölçütlerle değerlendirilmesi, sporun adalet ve eşitlik ilkelerinin gereğidir.”

TRABZONSPOR HAKKANİYETİN SAVUNUCUSU OLMUŞTUR

“Trabzonspor'un ve kulüp yönetiminin bir yazışmadan hareketle somut olarak ortaya konulmamış sonuçlar üzerinden töhmet altında bırakılmasını, kulübümüzün itibarını zedeleyecek peşin hükümler oluşturulmasını ve tartışmaların tek taraflı bir zemine taşınmasını doğru bulmuyoruz. Trabzonspor, tarihi boyunca sahada verdiği mücadelenin yanında Türk futbolunda adaletin, hakkaniyetin ve eşit rekabet koşullarının savunucusu olmuştur. Bugün de aynı ilkelerin herkes için geçerli olması gerektiğine inanıyoruz. Bizler Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi'nin farklı siyasi görüşleri temsil eden üyeleri olarak, Trabzonspor söz konusu olduğunda aynı şehrin, aynı sevdanın ve aynı sorumluluğun temsilcileriyiz. Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi olarak Trabzonspor Kulübü Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan'ın ve yönetim kurulunun yanında olduğumuzu, kulübümüzün itibarına, haklarına ve değerlerine kararlılıkla sahip çıkacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz. Trabzonspor'un günlük tartışmaların ötesinde bu şehrin ortak gururu ve vazgeçilmez bir değeri olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Türk futbolunun bütün kurumlarına adalet, tarafsızlık, şeffaflık ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmeye davet ediyoruz. Trabzonspor, bu şehrin ortak sevdasıdır. Trabzonspor'un itibarı hepimizin ortak sorumluluğudur. Bordo mavili camianın birlik ve beraberliğini korumaya, Trabzonspor'un haklarını ve adil rekabet mücadelesini desteklemeye devam edeceğimizi saygıyla kamuoyuna duyuruyoruz."