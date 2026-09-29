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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Merkezi’ni ziyaret etti. Başta Yamula Patlıcanı olmak üzere kentin yöresel ürünlerinin tanıtım ve satışının yapıldığı merkezde hemşehriler ve üreticilerle bir araya gelen Büyükkılıç, Kayseri’nin üretim gücüne ve yerel değerlerinin yaşatılmasına dikkat çekti.

KAYSERİ’NİN YÖRESEL DEĞERLERİ İÇİN ÖNEMLİ MERKEZ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kentte üretilen yöresel ürünlerin tanıtılması ve vatandaşlarla buluşturulmasına yönelik faaliyet gösteren Yöresel Ürünler Satış Merkezi, kent ekonomisi ve yerel üretimin görünürlüğü açısından çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri-Ankara kara yolu üzerinde bulunan merkezde, Kayseri’nin farklı bölgelerinde yetiştirilen ve kentin gastronomik kültüründe önemli yere sahip ürünlerin tanıtım ve satışları gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da merkezi ziyaret ederek burada hemşehriler ve üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında merkezin faaliyetleri hakkında bilgi alan Büyükkılıç, yöresel ürünlerin tanıtılması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

YAMULA PATLICANI ÖNE ÇIKIYOR

Merkezde Kayseri’nin öne çıkan yöresel ürünleri arasında Yamula Patlıcanı da yer alıyor.

Kayseri'nin tarımsal üretim ve gastronomi kültürünün önemli unsurlarından biri olarak öne çıkan Yamula Patlıcanı, kent dışından gelen vatandaşlarla da buluşturuluyor.

Yöresel Ürünler Satış Merkezi sayesinde Kayseri'nin farklı ilçelerinde ve bölgelerinde üretilen ürünlerin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanırken, kent dışından geçen vatandaşların da bu ürünlere ulaşabilmesi sağlanıyor.

“KAYSERİ’MİZİN BEREKETİNİ VE EMEĞİNİ YAŞATIYORUZ”

Başkan Memduh Büyükkılıç, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede Kayseri’nin üretim kültürüne ve yöresel değerlerine vurgu yaptı.

Büyükkılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Kayseri’mizin bereketini, emeğini ve eşsiz lezzetlerini yaşatmaya devam ediyoruz. Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki, başta Yamula Patlıcanımız olmak üzere birbirinden kıymetli yöresel ürünlerimizin tanıtım ve satışının yapıldığı Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Merkezi’ni ziyaret ederek hemşehrilerimiz ve üreticilerimizle güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Alın teriyle üreten, Kayseri’mizin değerlerini yaşatan herkese gönülden teşekkür ediyorum.”

ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ziyarette yalnızca ürünlerin tanıtım ve satış süreçleri değil, üreticilerin emeği de gündeme geldi.

Yerel üreticilerin alın teriyle ortaya koyduğu ürünlerin tüketiciyle buluşturulmasının, yöresel değerlerin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin merkez aracılığıyla Kayseri’nin yöresel ürünlerinin bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, üreticilerin ürünlerinin daha geniş bir pazara ulaştırılmasına katkı sağlanması da hedefleniyor.

YEREL ÜRETİM VE KENT KÜLTÜRÜ BİR ARADA

Yöresel ürünler, yalnızca ekonomik bir değer değil, aynı zamanda kentlerin kültürel mirasının önemli parçaları arasında bulunuyor.

Kayseri'nin kendine özgü tarım ürünleri, geleneksel lezzetleri ve üretim kültürünün tanıtılması, kentin gastronomik kimliğinin daha geniş çevrelere ulaşmasına katkı sağlıyor.

Kayseri-Ankara kara yolu üzerindeki merkezin bu noktada önemli bir tanıtım alanı oluşturduğu görülürken, şehir dışından Kayseri’ye gelen vatandaşların da yöresel ürünlerle tanışmasına imkân sunuluyor.

“ALIN TERİYLE ÜRETENLERE” TEŞEKKÜR

Başkan Büyükkılıç, ziyaret sırasında üreticilerin emeğine özellikle dikkat çekti. Kayseri’nin tarımsal ve yöresel değerlerinin yaşatılmasında üreticilerin önemli bir rol üstlendiğini belirten Büyükkılıç, kentin değerlerini yaşatan herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Yöresel Ürünler Satış Merkezi’nde yürütülen çalışmalarla birlikte Kayseri’nin yerel ürünlerinin hem kent sakinlerine hem de kent dışından gelen vatandaşlara ulaştırılması hedefleniyor.

Kayseri’nin üretim gücü, yöresel lezzetleri ve tarımsal zenginliğinin tanıtılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesiyle birlikte, kentte üretilen ürünlerin marka değerinin ve bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.