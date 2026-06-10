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Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



Hatay’ın Defne ilçesine bağlı, doğası, temiz su kaynakları ve bereketli tarım arazileriyle bilinen Aknehir Mahallesi, taş ocağı faaliyetleri nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya. Büyükkaraçay Nehri yatağından kontrolsüzce taş ve kum çıkaran taş ocağı, hem bölgedeki ekolojik dengeyi altüst etti hem de vatandaşların kendi imkanlarıyla inşa ettiği hayati bir ulaşım damarını yok etti. Büyükçat ve Aknehir mahallelerini birbirine bağlayan köprü, taş ocağının yarattığı tahribat ve geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinin ardından tamamen çöktü.

GÖZ GÖRE GÖRE GELEN YIKIM: 2 YIL ÖNCE UYARILMIŞTI

Bölgede yaşanan bu yıkım ne yazık ki bir sürpriz değil. Yaklaşık iki yıl önce yerinde yapılan incelemelerde ve kamera kayıtlarında, taş ocağının köprü ayaklarının altındaki kumu çekerek yapının temelini tamamen boşalttığı ve altını oyduğu açıkça gözler önüne serilmişti. O dönem yükselen toplumsal tepkilerin ardından, kalıcı ve bilimsel bir çözüm üretmek yerine köprü ayaklarının altına sadece kayalar doldurularak geçici bir "makyaj" yapılmıştı. Ancak doğa, ihmali affetmedi; geçtiğimiz hafta meydana gelen sel dalgası, o uydurma kayaları da köprünün kendisini de yutarak götürdü.

EYLEMLER DE ÇIĞLIKLAR DA DUYULMADI

Aknehir ve Büyükçat halkı, yaşam alanlarını ve nehir yataklarını korumak için geçtiğimiz yıl defalarca sahaya inerek protesto eylemleri gerçekleştirdi. Bölge halkının ve çevre aktivistlerinin tüm feryatlarına, basına yansıyan görüntülere rağmen, Büyükkaraçay Nehri’nde iş makineleri hiçbir şey olmamış gibi kum ve taş çıkarmaya, nehir yatağını ve doğayı katletmeye devam etti. Küresel iklim krizinin etkileriyle sarsılan Hatay'da, yanlış çevre politikalarının ve denetimsizliğin faturası bir kez daha halka ve doğaya kesildi.

ANTAKYA ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ’NDEN KAMU KURUMLARINA MUHTIRA

Yaşanan son yıkımın ardından sert bir açıklama yapan Antakya Çevre Koruma Derneği (AÇKD) Yönetim Kurulu, doğanın insan ihmallerine ve yanlış politikalara karşı acı bir ders verdiğini hatırlattı. Dernek yönetimi, Büyükkaraçay Nehri’ni ve bölgedeki canlı yaşamını yok oluşa sürükleyen bu taş ocağı faaliyetlerine karşı tüm yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını acilen göreve çağırdı.

Açıklamada, "Doğa ihmallerin ve yanlış politikaların sonuçlarını bize en ağır şekilde gösteriyor. Konu ile ilgili ve yetkili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına sesleniyor; bölgede gerekli denetimlerin yapılmasını ve bu talana sebep olanlar hakkında derhal yasal işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz" denildi. Bölge halkı şimdi yetkililerden geçici çözümler değil, doğayı ve yaşam alanlarını koruyacak kesin adımlar bekliyor.