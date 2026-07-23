Yurt dışına yaptığımız siyasi ve kültürel gezilerde arkadaşlarım zaman zaman, “Büyükelçiliğimizi de ziyaret edelim.” derler. Ben ise çoğu zaman, “Lütfen benim ismimi ziyaret listesine yazmayın.” cevabını veririm.



Bunu söylerken ne devletime ne de Dışişleri Teşkilatımıza karşı bir önyargı taşıyorum. Tam tersine, dünyanın en köklü hariciye geleneklerinden birine sahip olduğumuza inanıyorum. Gece gündüz demeden ülkemizi temsil eden, kriz bölgelerinde canı pahasına görev yapan, vatandaşımızın derdiyle ilgilenen çok değerli büyükelçilerimiz ve dışişleri mensuplarımız olduğunu da biliyorum. Onlara saygım sonsuzdur.

Ancak her kurumda olduğu gibi bu camiada da görevini makam olarak görenlerle, görevini millet adına emanet olarak görenler arasında ciddi farklar vardır.

Benim mesafeli duruşumun sebebi de budur.

Yıllar içinde farklı ülkelerde edindiğim bazı tecrübeler bana şunu gösterdi: Gazeteci olarak eksik gördüğünüz bir konuyu nazikçe dile getirdiğiniz anda bazı temsilciliklerde eleştiri düşmanlığı başlıyor. Size cevap vermek yerine sizi görmezden gelmeyi, hatta adınızı görünmez bir kara listeye yazmayı tercih eden anlayışlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Oysa gazetecinin görevi alkışlamak değil, gördüğünü yazmaktır.

Bir başka dikkatimi çeken konu ise lobi faaliyetleridir.

Çok uzaklara gitmeye de gerek yok… Türk dünyasında, Balkanlar’da ve Kafkaslar’da yaptığım gezilerde beş yıldızlı otellerin önünde onlarca ülkenin bayrağını gördüm. Bazen nüfusu bizim bir ilçemiz kadar bile olmayan ülkelerin bayrakları gururla dalgalanırken, ne yazık ki Türk bayrağının o bayraklar arasında yer almadığına şahit oldum. Bu manzara bana ister istemez bir subliminal mesaj veriliyormuş hissi uyandırıyor.

Belki bu tamamen organizasyonların tercihidir, belki de başka teknik sebepleri vardır. Ancak uluslararası ilişkilerde sembollerin dili çok önemlidir. Bir bayrağın görünürlüğü, o ülkenin itibarı, etkinliği ve varlığı hakkında psikolojik bir algı oluşturur. İşte tam da bu noktada büyükelçilerimize, başkonsolosluklarımıza, ticaret müşavirliklerimize ve bütün dış temsilciliklerimize önemli görevler düştüğüne inanıyorum. Bulundukları ülkelerde sadece Türkiye’yi temsil etmek değil, Türkiye’yi ve Türk milletini sevdirmek de diplomasinin en önemli parçalarından biridir.

Diplomasi artık sadece resepsiyon vermek değildir.

Diplomasi, ülkenizin tezlerini anlatabilmektir.

Diplomasi, kriz çıkmadan dost kazanabilmektir.

Diplomasi, yabancı basında Türkiye aleyhine oluşturulan algıya anında cevap verebilmektir.

Diplomasi, bulunduğunuz ülkedeki tek bir Türk vatandaşının bile kendisini yalnız hissetmemesini sağlamaktır.

Ne yazık ki bazı temsilciliklerimizde hâlâ eski bürokratik alışkanlıkların sürdüğünü görüyoruz. Vatandaş kapıdan içeri girerken kendisini devletin sahibi değil, sanki devletin yüküymüş gibi hissedebiliyor. Oysa o vatandaşın ödediği vergilerle o binalar ayakta duruyor, o makamlar varlığını sürdürüyor.

Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız var. İş insanlarımız, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz, sanatçılarımız ve sporcularımız var. Büyükelçiliklerin kapıları sadece resmî davetlerde açılan salonlar değil, Türk milletinin yurt dışındaki evi olmalıdır.

Bugün İsrail’in, Yunanistan’ın, Ermenistan’ın ya da nüfusu bizim birçok ilçemiz kadar olmayan bazı ülkelerin uluslararası kamuoyunda oluşturduğu etkiyi görüyoruz. Bunun arkasında sadece para yok; planlı lobi çalışmaları, sürekli iletişim ve etkin diplomasi var.

Biz ise çoğu zaman haklı olduğumuz konuları anlatmakta bile geç kalıyoruz.

Elbette bu eleştirilerim bütün büyükelçiliklerimizi kapsamaz. Görev yaptığı ülkede gece gündüz çalışan, vatandaşının düğününde de cenazesinde de yanında olan, Türkiye’nin menfaatleri için büyük fedakârlık gösteren çok değerli büyükelçilerimiz vardır. Onlar bu milletin gururudur.

Ancak makamı sadece konfor alanına dönüştüren, protokolü hizmetin önüne koyan, eleştiriyi düşmanlık sayan anlayışın da artık değişmesi gerekir.

Milletin alın teriyle oluşan bütçeler, gösterişli davetler ya da makam konforu için değil; Türkiye’nin itibarını yükseltmek, Türk bayrağını daha görünür kılmak ve vatandaşına güven vermek için kullanılmalıdır.

Çünkü büyükelçilikler, birkaç kişinin makamı değil; seksen beş milyonun yurt dışındaki evidir.