Büyükçekmece’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen "yol verme" tartışması, trafik ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaptırımlarla sonuçlandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği birbirine katan şüphelileri kısa sürede tespit etti.

TARTIŞMA KARŞI ŞERİDE GEÇİNCE BAŞLADI

Olayın iddiaya göre çıkış noktası, rahatsızlanan çocuğunu hastaneye yetiştirmeye çalışan bir kadın sürücünün yoğun trafikten kurtulmak için karşı şeride geçmesi oldu. Bu sırada karşı yönden gelen sürücü Z.E. ile kadın sürücü arasında tartışma çıktı. Kadının durumu eşine haber vermesi üzerine olay yerine gelen A.E. ve O.B., sürücü Z.E. ile tartışmayı büyüterek tehditler savurdu.

SOSYAL MEDYA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, polisi harekete geçirdi. Ekipler; araç sürücüsü Z.E. ile yaya olarak olay yerinde bulunan A.E. ve O.B.’yi gözaltına aldı.

CEZALAR YAĞMUR GİBİ GELDİ

Gözaltına alınan 3 şüpheliye, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca adeta ceza yağdı. Şüphelilere; "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya araçtan inmek", "Trafik yer işaretlerine uymamak", "Yayaların trafiği tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunması" maddelerinden toplamda 183 bin 492 lira idari para cezası uygulandı.

Para cezalarının yanı sıra şüphelilerin ehliyetlerine 60 gün süreyle geçici olarak el konulurken, olayda kullanılan araçlar da 60 gün boyunca trafikten men edildi. Emniyet yetkilileri, trafikte şiddet ve saldırgan tutumlara karşı denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.