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Kaynak: Haber Merkezi

Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil’de meydana gelen olayda, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı.

'MAHSUR KALANLAR VAR'

Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı. O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Toprak altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

TOPRAK ALTINDA KALAN KİMSE BULUNMADI

İtfaiye ekipleri, kayan toprağın altında kalan kişi bulunabileceği ihtimali üzerine bölgede arama kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olası bir müdahale için hazır bekletildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Büyükçekmece’de meydana gelen toprak kaymasının ardından yürütülen çalışmalarda toprak altında kalan herhangi bir kişinin tespit edilmediği bildirildi.

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgede ekiplerin inceleme ve güvenlik çalışmaları sürüyor.