Büyükçekmece'de 2 servis minibüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması devam ederken kaza nedeniyle trafik nerdeyse durma noktasına geldi.
Büyükçekmece’de servis minibüsleri çarpıştı: 4 yaralı
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Büyükçekme’de 2 servis minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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