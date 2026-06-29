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Kaynak: DHA

Yangın, saat 21.00 sıralarında Kumburgaz Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'dan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürdü. Yanan TIR kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.