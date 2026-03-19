Büyükçekmece’de 3 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Yakut 3 Sokak’ta bulunan binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, sokakta park halinde bulunan araçlar nedeniyle olay yerine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların müdahalesiyle park halindeki bir otomobil itilerek yol açıldı.

Yangının çıktığı dairenin boş olduğu tespit edilirken, bina sakinlerinden bazıları kendi imkânlarıyla dışarı çıktı. Dumandan etkilenen 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi, itfaiye ekiplerince binadan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Ayrıca bir apartman sakini, yangın sırasında dairesinde kalan kedisini kurtardı.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, binada ciddi hasar oluştu.