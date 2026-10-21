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Kaynak: AA / DHA / İHA

Olay, Büyükçekmece Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan müstakil bir adreste meydana geldi. Evden peş peşe yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis gönderildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, YARALILAR VAR

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde M.I. (20) ile Y.B. (26) ve bir diğer şahsın kurşunların hedefi olduğu anlaşıldı.

Sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen 26 yaşındaki Yasin Binarci olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

EVDEN SİLAHLAR VE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Olay yeri inceleme ekiplerinin adreste yaptığı detaylı aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyet ekipleri, olayın çıkış sebebini belirlemek için geniş çaplı tahkikat başlattı.