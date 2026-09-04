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Kaynak: İHA

Büyükçekmece sahilinde ağaçların da bulunduğu yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.