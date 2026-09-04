Büyükçekmece sahilinde ağaçların da bulunduğu yeşil alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Büyükçekmece sahil bandında yangın : Yeşil alan alev altında
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın! Kaynak: İHA
İstanbul Büyükçekmece sahilinde ağaçların ve bitki örtüsünün yer aldığı yeşil alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Etiketler