Yeniçağ Gazetesi
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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular

İstanbul'un en uzun sahil şeritlerine sahip ilçelerinden Büyükçekmece'de, yaz aylarında katlanan nüfus yoğunluğu nedeniyle polis harekete geçti. GBT kontrolü yaparken, vatandaşları hırsızlık, trafik ve çevre temizliği konularında uyardı.

Kaynak: DHA
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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 1

Büyükçekmece’de yaz aylarında artan nüfus nedeniyle sahillerde asayişin sağlanmasına yönelik dron destekli denetim başlatıldı. Denetimler sırasında ekipler tarafından GBT kontrolü yapılırken, vatandaşlara hırsızlık ve çevre temizliği konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 2

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla Büyükçekmece, Kumburgaz, Celaliye ve Mimarsinan sahillerinde denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece Kordonunda polis noktaları oluşturulurken, diğer sahil bölgelerinde ise, ekipler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı

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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 3

Denetimlerde vatandaşlara hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunulurken, çevre temizliğine dikkat edilmesi konusunda bilgilendirme de yapıldı. Sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle hatalı park eden araçlar trafik ekiplerince uyarıldı.

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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 4

Kurallara aykırı park edilen bazı araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı.Çalışmalarda dron kullanılarak havadan da denetim gerçekleştirildi. Dron üzerinden vatandaşlara anonslar yapılarak uyarılarda bulunuldu.

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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 5
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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 6
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Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular - Resim: 7
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