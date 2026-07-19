Büyükçekmece Kordonu'nda güvenlik çemberi: Dronları devreye soktular

Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş olaylarının önüne geçmek amacıyla Büyükçekmece, Kumburgaz, Celaliye ve Mimarsinan sahillerinde denetim yaptı. Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece Kordonunda polis noktaları oluşturulurken, diğer sahil bölgelerinde ise, ekipler tarafından Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı