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Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Büyükaltıağaç köyünde, Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi’ne ait biçerdöverin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldığı değerlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, kooperatife ait biçerdöver henüz belirlenemeyen nedenle zarar gördü. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

KOOPERATİFTEN AÇIKLAMA

Meriç ilçesi Büyükaltıağaç Köyü Kalkınma Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, biçerdöverin köyün ortak malı ve çiftçilerin emeği olduğu vurgulanarak, yaşanan olayın büyük üzüntüye neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili gerekli incelemelerin yapılarak sorumluların tespit edilmesi ve haklarında gerekli işlemlerin uygulanması temennisinde bulunuldu.

Kooperatif açıklamasında, “Köyün malı, hepimizin malıdır. Bir kişinin değil, bütün Büyükaltıağaç’ın emeğidir” ifadelerine yer verildi.