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Kaynak: DHA

Büyükada’da bulunan bir plajda, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saat 19.30 sıralarında Büyükada Viranbağ mevkisinde meydana gelen olayda, plajdaki restoran bölümünde başlayan alevlerin kısa sürede çevredeki ormanlık alana yayıldığı öğrenildi.

Yangına itfaiye ekipleri karadan, yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, dumandan etkilenen 4 kişinin olduğu belirlendi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerindeki Viranbağı Plajı restoranında başlayan yangının ormanlık alana sıçradığı belirtilerek, dumandan etkilenen 4 kişinin sağlık ekiplerine teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İBB İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla yangının kontrol altına alındığı, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.