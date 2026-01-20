Büyükada’da başlayan büyük aşk: Hülya Koçyiğit’in film gibi hayatı

Başlangıçta evliliğe mesafeli duran Hülya Koçyiğit’i, kararlılığı ve samimi sevgisiyle zamanla ikna eden Selim Soydan, aşklarını nikâh masasına taşımayı başardı.

“Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya, yuvamızı kuralım” sözleriyle gönlünü kazandı.

Çift, 5 Temmuz 1968’de dünyaevine girdi. Nikâh günü öylesine kalabalıktı ki, nikâh memurunun karşısına çıkmaları tam bir saat sürdü. Sıcak bir yaz gününde, kalabalığın arasında bile elleri ve gözleri birbirinden hiç kopmadı.

O gün, şahitlerin huzurunda bir kez daha söz verdiler: Ömür boyu yan yana yürümeye…

İşte 58 yıldır süren büyük aşkın film gibi başlangıcı böyleydi.