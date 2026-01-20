Henüz genç yaşlarında attığı evlilik adımıyla bugün tam 58 yılı geride bırakan usta oyuncunun, Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusuyla başlayan bu birlikteliği, aradan geçen onca yıla rağmen hâlâ merak uyandırıyor. Peki, Hülya Koçyiğit ile hayat arkadaşının yolları ilk kez nasıl kesişti?
Büyükada’da başlayan büyük aşk: Hülya Koçyiğit’in film gibi hayatı
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Hülya Koçyiğit, yalnızca beyaz perdedeki unutulmaz performanslarıyla değil, özel hayatındaki sağlam ve istikrarlı duruşuyla da yıllardır takdir topluyor.Derleyen: Hande Karacan
Yeşilçam’ın hafızalara kazınan filmlerinde izleyiciyle buluşan Hülya Koçyiğit, zarafeti, samimi tavrı ve sade şıklığıyla yıllar geçse de sevgisini kaybetmeyen nadir isimlerden biri olmayı başardı. Doğal güzelliği ve zamana meydan okuyan duruşu, bugün hâlâ hayranlıkla konuşuluyor.
Türk sinemasının “dört yapraklı yonca”sının en önemli temsilcilerinden biri olan Koçyiğit, başarılı kariyerinin yanı sıra ailesine verdiği değerle de örnek gösteriliyor. Kızı Gülşah Soydan Alkoçlar, torunları ve geniş ailesiyle sevgi dolu bir hayat süren usta sanatçı, özel yaşamındaki huzurla da dikkat çekiyor.
Sanat hayatında sayısız başarıya imza atan Hülya Koçyiğit, yarım asrı aşan evliliğiyle de büyük saygı görüyor. Sahnedeki duruşu kadar, özel hayatındaki istikrarıyla da ilham veren isimler arasında yer alıyor.
78 yaşındaki usta oyuncu, Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Selim Soydan ile tam 58 yıldır aynı hayatı paylaşıyor. Sevgi, sabır ve anlayışla örülen bu uzun yolculuk, Koçyiğit’in hayatındaki en kıymetli anıların biriktiği özel bir dönemi simgeliyor.
Bu mutlu evlilikten, bir dönem çocuk oyuncu olarak da tanınan kızları Gülşah Soydan dünyaya geldi. Bugün iki torunu ve onların çocuklarıyla büyük anneannelik sevincini yaşayan Hülya Koçyiğit, aynı zamanda sunduğu programlarla izleyiciyle buluşmayı sürdürüyor.
Usta sanatçı, 1968 yılında evlendiği Selim Soydan’la tanışma hikâyesini ise yıllar önce verdiği bir röportajda samimi sözlerle anlatmıştı.
BÜYÜK BİR AŞKIN BAŞLANGICI
Hülya Koçyiğit ile Selim Soydan’ın yolları ilk kez Büyükada’da kesişti. O tesadüfi karşılaşma, zamanla derinleşecek güçlü bir sevdanın ilk adımı oldu. Takım kampı için Büyükada’da bulunan Selim Soydan, Yeşilçam’ın genç ve parlayan yıldızı Hülya Koçyiğit’i gördüğü o anı hiç unutmadı. Bu karşılaşma, onun için sadece bir tesadüf değil, hayatının yönünü değiştiren bir başlangıçtı.
Başlangıçta evliliğe mesafeli duran Hülya Koçyiğit’i, kararlılığı ve samimi sevgisiyle zamanla ikna eden Selim Soydan, aşklarını nikâh masasına taşımayı başardı.
“Annen annem, kardeşlerin kardeşlerim olsun. Gel Hülya, yuvamızı kuralım” sözleriyle gönlünü kazandı.
Çift, 5 Temmuz 1968’de dünyaevine girdi. Nikâh günü öylesine kalabalıktı ki, nikâh memurunun karşısına çıkmaları tam bir saat sürdü. Sıcak bir yaz gününde, kalabalığın arasında bile elleri ve gözleri birbirinden hiç kopmadı.
O gün, şahitlerin huzurunda bir kez daha söz verdiler: Ömür boyu yan yana yürümeye…
İşte 58 yıldır süren büyük aşkın film gibi başlangıcı böyleydi.