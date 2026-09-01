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Kaynak: Haber Merkezi

Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biri olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Büyük Zafer’in 104. yıldönümü, Tekirdağ’da düzenlenen törenlerle coşku ve gurur içerisinde kutlandı.

ÇELENKLER ATATÜRK ANITI’NA SUNULDU

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Tarihi Tekirdağ Valiliği Binası önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

VALİLİK MAKAMINDA TEBRİKAT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, Tekirdağ Valiliği makamında gerçekleştirilen Tebrikat Töreni ile sürdü. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ün ev sahipliğinde düzenlenen törende, kentin protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaştı.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU GEÇİT TÖRENİYLE SÜRDÜ

Zafer Bayramı kutlamalarının son bölümü ise sahil dolgu alanında düzenlenen geçit töreniyle gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri Dr. İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Dr. Onur Özgül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum ve kuruluş amirleri, askeri erkân, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birliklerin yanı sıra öğrencilerden oluşan tören birlikleri de geçiş yaptı. Askeri araçların geçişi vatandaşlardan büyük alkış alırken, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer araç üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Tören programı, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.