Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın katıldığı anma programında ses sanatçısı Barış Akpınar, Neşet Ertaş’ın unutulmaz türkülerini seslendirdi. Programda Ertaş’ın sanat hayatı ile Anadolu kültürüne bıraktığı eşsiz miras da yad edildi. Gençlerle birlikte türkülere eşlik eden Başkan Acar, usta sanatçıyı sevgi, saygı ve rahmetle andı.

"İyi ki geçtin bu dünyadan Neşet usta"

Başkan Acar, Neşet Ertaş’ın yalnızca türküleriyle değil, Anadolu’nun değerlerini ve insan sevgisini yaşatan güçlü mirasıyla da gelecek nesillere ışık tuttuğunu belirterek, "Ruhu şad, mekanı cennet olsun. İyi ki geçtin bu dünyadan Neşet usta" dedi.