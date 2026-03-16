İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün uğurlanıyor. Ailesinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, usta tarihçi için bugün Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek.

Saat 11.00'de burada yapılacak törenin ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Cami'ne götürülecek. Ortaylı için Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

TARİHÇİLERİN YANINA DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere aynı zamanda hocası olan Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Türkiye'nin önemli tarihçi ve sosyal bilimcilerinden birisi olan Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Mehmet Genç'in de kabrinin bulunduğu Fatih Cami haziresinde toprağa verilecek.

KİTAPLARINI MİLLET KÜTÜPHANESİNE BAĞIŞLADI

Prof. Dr. İlber Ortaylı, yaklaşık 30 bin ciltten oluşan kütüphanesinin büyük bir kısmını Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet kütüphanesine bağışlamıştı.

2005- 2012 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi müdürlüğü yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu üyeliği de yapmıştı.

KRALİÇE VE PRENSE EŞLİK ETMİŞTİ

Ortaylı, Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Philip'e eşlik etmişti.

Ortaylı, kraliçeye Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camilerini ziyaretinde eşlik etmiş devamında da birlikte Bursa'ya gitmişlerdi.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Ortaylı'nın Fatih'teki cenaze merasimi sebebiyle bugün bazı yollar araç geçişine kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tören kapsamında trafiğe kapatılan noktaları ve sürücülerin kullanabileceği alternatif rotaları kamuoyuyla paylaştı.

Trafiğe kapatılan güzergahlar şöyle:

İtfaiye Caddesi

Büyük Karaman Caddesi

Aslanhane Sokak

Mıhçılar Caddesi

Manisalı Fırın Sokak

Taylasan Sokak

Hulusi Noyan Sokak

Nalbant Demir Sokak

Hattat Nazif Sokak

Fatih Türbesi Sokak

Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.