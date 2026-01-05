Karşıyaka’da gösterdiği performansla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un radarına giren genç yetenek Adem Yeşilyurt için transfer savaşı sürüyor.

Geçtiğimiz hafta, Trabzonspor ile anlaşan Karşıyaka, transferden son anda vazgeçti. Karşıyaka yönetimi oyuncunun Milli Takım ile oynayacağı karşılaşmalardan sonraki tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞME OLACAK

Karşıyaka yönetimi, Fenerbahçe’nin de resmi teklifini gördükten sonra kararını verecek. Karşıyaka cephesi, genç yetenek için aceleci davranmama kararı aldı. Bu sebeple Trabzonspor’a transferi de rafa kalktı.