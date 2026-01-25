Eşref Rüya dizisinde seyircilerin bölüm bölüm öngördüğü büyük sır nihayet gün yüzüne çıktı. Demet Özdemir'in hayat verdiği Nisan'ın gerçek kimliğinin “Rüya” olduğu, 30. bölümde net biçimde ortaya kondu ve yapım yeni bir evreye adım attı.

Uzun zamandır izleyicilerin kafasında dönen tahmin, dizinin son yayınlanan bölümünde doğrulandı. İlk 29 bölümde olayların kökenine tanık olan izleyici kitlesi, 30. bölümde Demet Özdemir'in ağzından dökülen “Ben Rüya’yım” cümlesiyle beklenen itirafa şahitlik etti. Bu açıklama, Eşref Rüya'nın anlatımını kökten dönüştürdü.

Kanalın resmi basın açıklamasında, tanıtım görüntüleriyle birlikte merakla beklenen gizemin çözüldüğü vurgulandı: “Hikayenin seyrini tamamen değiştirecek gerçekle yüzleşiliyor ve Nisan’ın ‘Rüya’ olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlar dizide yeni bir dönemin başladığının da habercisi oluyor.”

En çok merak edilen nokta, senaryonun Demet Özdemir'in canlandırdığı karakterin Nisan değil Rüya olduğunu hangi anda ve biçimde ifşa edeceğiydi. Bu soru da yanıtını buldu. “Rüya” kimliğinin açığa çıkmasıyla Eşref Rüya, bu Çarşamba'dan itibaren farklı bir hikaye çizgisine yöneliyor.