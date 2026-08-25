Juventus'a Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Frosinone deplasmanının ardından kontrollerden geçen milli futbolcunun sol ayağında kırık tespit edildi.
Büyük şansızlık... Doktor milli yıldızın sakatlığı için 'Ameliyat kaçınılmaz' dedi
Juventus'un milli yıldızı Kenan Yıldız'ın sol ayağında beşinci tarak kemiği kırığı tespit edildi. İtalyan doktor Umberto Alfieri Montrasio, genç yetenek için ameliyatın kaçınılmaz olduğunu belirterek sakatlığın ve tedavi sürecinin detaylarını anlattı.Furkan Çelik
Yapılan tetkiklerde Kenan'ın sol ayak beşinci tarak kemiğinde kırık bulunduğu belirlendi. Milli yıldızın bu gelişme ameliyat olması bekleniyor.
MR ÇEKİLDİ DURUM CİDDİ
La Gazetta dello Sport'ta yer alan haberde, Kenan Yıldız'ın sakatlığını değerlendiren Galeazzi-Sant'Ambrogio Hastanesi Ayak ve Ayak Bileği Uzmanlık Birimi Sorumlusu Dr. Umberto Alfieri Montrasio, MR sonuçlarının durumun ciddiyetini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.
Montrasio, Kenan'ın ameliyat edilmesi gerektiğini ifade ederken, sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 aydan ziyade 3 aya yakın olabileceğini dile getirdi.
SAKATLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI
İtalyan doktor, genç ve üst düzey antrenman temposuna sahip bir profesyonel futbolcuda bu tip kırıkların iki temel nedenle ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.
Bunlardan ilkinin ayağın dış bölümüne alınan doğrudan bir darbe, diğerinin ise kemiğin sürekli yük altında kalması sonucu zaman içerisinde oluşan stres kırığı olabileceğine belirtildi.
OYUN TARZI RİSKİ ARTIRABİLİYOR
Kenan Yıldız'ın sahadaki rolünün de bu tür sakatlıklar açısından önemli olduğuna değinildi.
Kanat ve hücum bölgesinde görev yapan futbolcuların sürekli hızlanma, yön değiştirme, sıçrama ve ikili mücadelelere girme durumunda kalmasının ayak üzerindeki yükü artırdığı ifade edildi.
Kenan'ın ayak anatomisinin de beşinci tarak kemiği üzerindeki baskıyı artırabilecek özelliklere sahip olabileceği açıklandı.
AMELİYAT NEDEN KAÇINILMAZ?
Montrasio, normal şartlarda benzer kırıkların her zaman ameliyat gerektirmeyebileceğini ancak söz konusu kişi profesyonel bir futbolcu olduğunda durumun değiştiğini vurguladı.
Operasyonda kırık bölgesinin genellikle vida yardımıyla sabitlenmesi planlanıyor. Bu yöntemin tercih edilmesindeki temel amaçlardan birinin, futbolcu sahalara döndükten sonra kırığın tekrarlama riskini azaltmak olduğu belirtildi.
3 AYA YAKIN SAHALARDAN UZAK KALABİLİR
Kenan Yıldız'ın sahalara dönüşünde acele edilmemesi bekleniyor. Milli futbolcunun iyileştikten sonra yeniden ani hızlanmalar, yön değiştirmeler, sıçramalar ve fiziksel temaslarla karşı karşıya kalacağına dikkat çekildi.
Ameliyat sonrasında ayağın alçı veya ortopedik botla korunabileceği, ardından rehabilitasyon ve sahaya dönüş çalışmalarına geçileceği aktarıldı.
Bu nedenle Juventus'un ve A Milli Takım'ın kilit oyuncusu Kenan Yıldız'ın yaklaşık 3 ay uzak kalabileceği öngörülüyor.