Aydın’ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde kaybolan Şahin Özdağ (11) ile hayatını kaybeden Eda Kurtulmuş’un (15) akıntıya kapıldıkları anların görüntüleri ortaya çıktı.
Büyük Menderes yutmuştu: 15 yaşındaki Eda’nın son görüntüleri ortaya çıktı
Aydın İncirliova’da Büyük Menderes Nehri’nde arkadaşları ile birlikte oyun oynarken akıntıya kapılan 15 yaşındaki Eda’nın arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde son görüntüler ortaya çıktı.Kaynak: DHA
Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ ile Eda Kurtulmuş (15) ise suda kayboldu. Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu, 19 Temmuz'da Kurtulmuş’un kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından cansız bedeni bulundu. Eda Kurtulmuş, önceki gün memleketi İncirliova ilçesinde mezarlığında toprağa verildi.