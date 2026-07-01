Büyük istihdam sağlıyorlar: Türkiye’deki dev otomobil yatırımları ne olacak?

AB sanayisine zarar vermek yerine onu güçlendirecek, mevcut istihdamı ve yatırımları ortadan kaldırmak yerine koruma altına alacak pratik bir uygulama planına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, sektörün halihazırda sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş döneminde derin bir dönüşümden geçtiği hatırlatıldı. Bu süreçte yoğun küresel rekabet, tırmanan üretim maliyetleri ve düşen tüketici talebi gibi zorluklarla mücadele edildiği belirtildi.