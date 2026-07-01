Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa Birliği (AB) tarafından üzerinde çalışılan Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamındaki "Made in EU" (Avrupa'da Üretim) kurallarının, Avrupalı otomotiv firmalarının Türkiye'de bulunan mevcut yatırımlarına zarar vermemesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.
Büyük istihdam sağlıyorlar: Türkiye’deki dev otomobil yatırımları ne olacak?
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Sanayi Hızlandırma Yasası'ndaki "Made in EU" şartının, üreticilerin Türkiye'deki mevcut yatırımlarını ve yerleşik tedarik zincirlerini olumsuz etkilememesini istedi. Birlik, düzenlemenin mevcut fabrikaları muaf tutacak şekilde esnetilmesini talep ediyor.Kaynak: AA
Avrupa otomotiv sektörünün çatı kuruluşu olan ACEA, AB'nin küresel tedarik zincirlerindeki bağımlılık oranını düşürmek, sanayide rekabet gücünü artırmak ve stratejik alanlardaki üretimi Birlik içinde yoğunlaştırmak amacıyla hazırladığı Sanayi Hızlandırma Yasası'na dair görüş metnini kamuoyuyla paylaştı.
Devlet destekleri, kamu alımları ve çeşitli teşvik programlarında belirli oranlarda "Made in EU" şartı getirmeyi hedefleyen yasal düzenlemeye ilişkin sektörün penceresini aktaran belgede, Avrupa sanayisinin tahkim edilmesi ve temiz teknoloji alanlarında dışa bağımlılığın azaltılması gayretlerine destek verildiği ifade edildi.
Metinde, Avrupa'nın sanayi tabanının zayıflama riskinin somut bir gerçeklik olduğu ve üretimi destekleyecek akıllı, hedefe yönelik adımların haklı gerekçelere dayandığı aktarıldı. Ancak mevcut taslağın yerleşik araba tedarik zincirlerini kesintiye uğratma ve bugüne dek gerçekleştirilen çok sayıda yatırımı tehlikeye atma riski barındırdığına dikkat çekildi.
AB sanayisine zarar vermek yerine onu güçlendirecek, mevcut istihdamı ve yatırımları ortadan kaldırmak yerine koruma altına alacak pratik bir uygulama planına ihtiyaç duyulduğu vurgulanan raporda, sektörün halihazırda sıfır emisyonlu ulaşıma geçiş döneminde derin bir dönüşümden geçtiği hatırlatıldı. Bu süreçte yoğun küresel rekabet, tırmanan üretim maliyetleri ve düşen tüketici talebi gibi zorluklarla mücadele edildiği belirtildi.
AB üyesi 27 ülkenin önceliklerini gözeten bir yaklaşımın makul olduğu aktarılan belgede, uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilmesi ve haklı nedenlere dayanan özel istisnalara yer verilmesi gerektiği savunuldu. ACEA üyelerinin mevcut fabrikalarının bu kurallardan muaf tutulması gerektiği, aksi halde Avrupa'da yapılan yatırımların atıl duruma düşeceği ve en kritik dönemde rekabet gücünün zayıflayacağı ifade edildi.
Araç montajı ile parça üretiminin Avrupa sınırları içinde yapılmasını zorunlu kılan kuralların maliyetleri artıracağı, yeterli teşvik sunulmadığı takdirde Sanayi Hızlandırma Yasası'nın Avrupa'da üretimi daha pahalı hale getireceği ancak ekonomik çekiciliğini artırmayacağı uyarısı yapıldı.
Yerelleşmeyi teşvik edecek verimli desteklerin sunulması gerektiğine işaret edilen belgede, Avrupa içeriği oranının parçalar bazında değil, tamamlanmış araç üzerinden hesaplanması gerektiği aktarıldı. Bir otomobilin sadece parçaların birleşiminden ibaret olmadığı, araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerinin, ileri mühendisliğin ve yüksek nitelikli iş gücünün de büyük bir değer ürettiği anımsatıldı.
Avrupalı üreticilerin mevcut yatırımlarının korunması gerektiğine dikkati çekilen belgede, "Sanayi Hızlandırma Yasası’nın tüm politika araçları, AB’nin yakından entegre komşuları olan Türkiye ve Fas’ta yerleşik ACEA üyelerinin mevcut faaliyetlerini dikkate almalıdır. Böylece o dönemde geçerli olan çerçeve kapsamında iyi niyetle yapılan yatırımların boşa gitmemesi sağlanmalıdır." ifadeleri kullanıldı.
Görüş belgesinde son olarak, Sanayi Hızlandırma Yasası teklifinin resmen yayımlanmasından önce kurulmuş olan üretim kapasitelerinin kanunun getirdiği yükümlülüklerden muaf tutulmasının kritik önemde olduğu belirtilirken, İngiltere'nin de "Made in EU" sistemi içinde eşit bir ortak olarak kabul edilmesi yönünde talepte bulunuldu.