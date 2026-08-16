Büyük İstanbul depremi ne zaman? Türkiye için kritik tarih: Astrolog açıkladı

Ağustos ve Kasım aylarına dikkat çekti

Döşer, yaptığı istatistik çalışmalarında 12-13 Ağustos, 24-26 Ağustos ve 28-30 Ağustos tarihlerinin dünya genelinde sismik hareketlilik açısından dikkat çektiğini öne sürdü.

Ayrıca Kasım 2026 ayının da hem deprem riski hem de siyasi ve ekonomik gelişmeler açısından önemli bir dönem olabileceğini ifade etti.