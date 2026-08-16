17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde Sözcü TV'ye konuşan astrolog Öner Döşer, olası İstanbul depremiyle ilgili yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekti.
Büyük İstanbul depremi ne zaman? Türkiye için kritik tarih: Astrolog açıkladı
Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan astrolog Öner Döşer, geçmiş büyük depremlerle yaptığı astrolojik karşılaştırmaları paylaşırken, özellikle 2027 ve 2030 yıllarındaki Güneş tutulmalarına dikkat çekti. Döşer, değerlendirmelerinin kesin deprem tahmini olmadığını özellikle vurguladı.Kaynak: Diğer
Konuşmasına 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Döşer, Türkiye'nin deprem gerçeğinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Deprem konusunda asıl söz sahiplerinin jeologlar ve jeofizikçiler olduğunu belirten Döşer, kendi değerlendirmelerinin ise geçmiş depremler üzerinde yaptığı astrolojik istatistik çalışmalarına dayandığını ifade etti.
"Her Güneş tutulması deprem anlamına gelmez"
Son günlerde gerçekleşen Güneş tutulmasıyla ilgili yorumlara değinen Döşer, tutulmaların tek başına deprem göstergesi olmadığını söyledi.
"Her Güneş tutulması veya Ay tutulması büyük deprem anlamına gelmez."
1999 Marmara Depremi sırasında gökyüzünde "Büyük Haç" olarak adlandırılan özel bir gezegen diziliminin bulunduğunu hatırlatan Döşer, 12 Ağustos 2026'daki Güneş tutulmasında ise aynı görünümün oluşmadığını belirtti.
Geçmiş büyük depremleri tek tek inceledi
Döşer, 1509, 1766, 1894 ve 1999 yıllarında meydana gelen büyük Marmara depremlerinin astrolojik haritalarını karşılaştırdığını söyledi.
Yaptığı analizlerde özellikle Aslan, Akrep ve İkizler burçlarında gezegen yoğunlaşmalarının tekrar ettiğini belirten Döşer, Plüton, Uranüs, Neptün ve Satürn'ün oluşturduğu bazı açıların da dikkat çektiğini ifade etti.
2027 yılını özellikle işaret etti
Programda en dikkat çeken açıklama ise 2 Ağustos 2027 tarihi oldu.
Döşer, bu tarihte gerçekleşecek yaklaşık 6,5 dakika sürecek tam Güneş tutulmasını uzun süredir takip ettiğini belirterek şunları söyledi:
"2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek tam Güneş tutulması benim özellikle dikkat kesildiğim bir tutulma."
Tutulmanın Türkiye'den tam olarak izlenmeyeceğini ancak yakın coğrafyada gerçekleşeceği için önem taşıdığını ifade etti.
2030 için de uyardı
Öner Döşer, 1 Haziran 2030 tarihinde gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının ise Türkiye'nin bulunduğu bölgeden izlenebileceğini söyledi.
1999 Marmara Depremi öncesinde de Türkiye'den izlenen bir Güneş tutulması yaşandığını hatırlatan Döşer, bu nedenle 2030'daki tutulmanın da dikkatle takip edilmesi gerektiğini dile getirdi.
Ancak bunun kesin deprem beklentisi anlamına gelmediğini vurgulayan Döşer, tutulmaların ekonomik, siyasi ve jeopolitik gelişmeleri de etkileyebilecek dönemler olduğunu savundu.
Ağustos ve Kasım aylarına dikkat çekti
Döşer, yaptığı istatistik çalışmalarında 12-13 Ağustos, 24-26 Ağustos ve 28-30 Ağustos tarihlerinin dünya genelinde sismik hareketlilik açısından dikkat çektiğini öne sürdü.
Ayrıca Kasım 2026 ayının da hem deprem riski hem de siyasi ve ekonomik gelişmeler açısından önemli bir dönem olabileceğini ifade etti.
"Kesin deprem tarihi vermiyorum"
Öner Döşer, açıklamalarının sonunda özellikle şu uyarıyı yaptı:
"Deprem konusunda kesin tarih vermiyorum. Bunlar geçmiş büyük depremler üzerinde yaptığım astrolojik istatistik çalışmalarına dayanan değerlendirmelerdir. Deprem konusunda esas alınması gereken çalışmalar bilim insanlarına aittir."