Göç MÖ 4. yüzyılda Büyük İskender’in seferleri sırasında kurulan yerleşimin kalıntıları, günümüzde İran sınırına yakın Cebel Hayyaber (Jebel Khayyaber) bölgesinde yer alıyor.



Uzmanlara göre bu kent, Mezopotamya’dan gelen nehir trafiğini Basra Körfezi üzerinden deniz ticaret yollarına bağlayan kritik bir geçiş merkezi işlevi görüyordu.

Antik metinler, Basra Körfezi’nin kuzey ucunda Charax Spasinou adlı bir yerleşimden bahsediyordu ancak konumu uzun süre belirsiz kalmıştı.

1960’larda İngiliz araştırmacı John Hansman, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin hava fotoğraflarında geniş sur izleri fark etmiş fakat Irak-İran Savaşı nedeniyle saha çalışmaları durmuş, bölge askeri tesislerle kaplanmıştı.

2014’ten itibaren ekipler yeniden bölgeye ulaştı. Yerel yetkililerin desteğiyle yapılan incelemelerde, ovada alçak bir yükselti gibi görünen yapının aslında 1 kilometreden uzun dev bir kent suru olduğu anlaşıldı; bazı bölümlerde yükseklik 8 metreye ulaşıyordu.

Geniş yüzey taramaları, 500 kilometrekareyi aşan alanda seramik, tuğla, üretim atölyesi kalıntıları ve fırın izleri ortaya çıkardı. Drone fotoğrafları ve jeofizik ölçümleriyle oluşturulan modeller, ızgara planlı sokaklar, geniş caddeler, büyük konut blokları, tapınak kompleksleri, kanal sistemi ve liman havuzlarını gösterdi.

Araştırmacılar, bazı konut adalarının antik dönem standartlarının ötesinde büyüklükte olduğunu vurguluyor.

Kent, MÖ 300 ile MS 300 yılları arasında Hint Okyanusu deniz ticareti ile Orta Asya karayollarının kesişiminde stratejik rol oynadı. Baharat, tekstil, taş ve metal gibi mallar Mezopotamya’nın büyük merkezlerine taşınıyor; Selevkiye ve Ktésifon gibi kentler bu akışın idari ve ticari kalbi konumundaydı.

Nehir ve deniz rotalarının birleştiği liman, ticaretin etkin yönetimini sağlıyordu.Yerleşimin çöküşünde çevresel faktörler etkili oldu. Güney Mezopotamya’da Dicle’nin yatak değiştirmesi ve alüvyon birikimi kıyı çizgisini güneye kaydırdı. Jeolojik analizler, MS 3. yüzyılda nehrin batıya yöneldiğini ve limanın ana akıştan koptuğunu doğruluyor. Ticaret hacmi düşünce nüfus dağıldı.

Bulgular, yazılı kaynakların yetersiz kaldığı dönemlere ışık tutuyor. Devam eden proje, kentin planını detaylandırmayı, inşaat evrelerini tarihlendirmeyi ve büyümeyi ticaret ile ekolojik değişimlerle bağdaştırmayı amaçlıyor. Uygun koşullar sağlandığında kazılara başlanması hedefleniyor.

Ekip, şimdiye dek toplanan non-invaziv verilerin kenti Helenistik ve Part döneminin Yakın Doğu’daki en büyük yerleşimlerinden biri olarak konumlandırdığını belirtiyor.